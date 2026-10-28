MEFIANCE
28 octobre 2026
Les remèdes contre la migraine pullulent sur les réseaux sociaux, mais leurs effets méritent un examen approfondi
Lorsque vous souffrez d’une migraine, tout ce qui pourrait soulager la douleur devient très tentant. Sur les réseaux sociaux, cela peut se traduire par l’envie de consommer des chips et un soda, ou d’appliquer une cuillère froide sur son front.
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A PROPOS DES AUTEURS
Amanda Ellison est professeur de neurosciences, Université de Durham.
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A PROPOS DES AUTEURS
Amanda Ellison est professeur de neurosciences, Université de Durham.