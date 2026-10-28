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Un mal de tête soudain et extrêmement douloureux, une faiblesse soudaine, des difficultés d'élocution ou une perte soudaine de la vision nécessitent une consultation en urgence.
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MEFIANCE

28 octobre 2026

Les remèdes contre la migraine pullulent sur les réseaux sociaux, mais leurs effets méritent un examen approfondi

Lorsque vous souffrez d’une migraine, tout ce qui pourrait soulager la douleur devient très tentant. Sur les réseaux sociaux, cela peut se traduire par l’envie de consommer des chips et un soda, ou d’appliquer une cuillère froide sur son front.

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MOTS-CLES

migraine , maux de tête , Santé , remède , médicament , Internet

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Amanda Ellison

Amanda Ellison est professeur de neurosciences, Université de Durham.