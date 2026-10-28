MEFIANCE

Les remèdes contre la migraine pullulent sur les réseaux sociaux, mais leurs effets méritent un examen approfondi

Lorsque vous souffrez d’une migraine, tout ce qui pourrait soulager la douleur devient très tentant. Sur les réseaux sociaux, cela peut se traduire par l’envie de consommer des chips et un soda, ou d’appliquer une cuillère froide sur son front.