Ellie Mackin Roberts est chargée de recherche et d'engagement dans le domaine de la religion matérielle, associée au département d'histoire ancienne et de lettres classiques de l'université de Bristol. Elle est titulaire d'une licence et d'une maîtrise de l'université Monash (Australie) et d'un doctorat du King's College de Londres, qu'elle a obtenu en 2015. Elle est membre de la Royal Historical Society.