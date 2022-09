« Les poupées persanes » d'Aïda Asgharzadeh : un conte épique

La pièce de théâtre "Les poupées persanes" d'Aïda Asgharzadeh est à retrouver au théâtre des Béliers parisiens.

"Les poupées persanes"

De Aïda Asgharzadeh

DUREE : 1h20

Mise en scène : Régis Vallée

Avec : Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker, Azize Kabouche, Toufan Manoutcheri, Sylvain Mossot, Ariane Mourier

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Une saga familiale, une histoire d’amitié et d’engagement qui nous conduit en Iran de la chute Shah à l’avènement de Khomeyni.

L’histoire d’un peuple et d’une jeunesse forte, combattante.

Une merveilleuse histoire d’amour entre Bijan et Manijeh.

Ce sont des histoires croisées sur plusieurs générations, c’est une histoire d’amour entre Bijan et Manijeh, c’est l’histoire d’un peuple sacrifié, l’histoire d’une révolution…c’est « il était une fois… » dans toute sa simplicité au cœur de notre temps.

POINTS FORTS

Une mise en scène inventive et une direction d'une très belle intensité.

Une qualité d’écriture qui ne laisse pas indifférent.

Une saga familiale qui résonne aujourd’hui plus fort encore au regard des événéments qui bouleversent l’actualité.

QUELQUES RÉSERVES

Pas trouvé.

ENCORE UN MOT...

Attention chef d’œuvre.

Bouleversant ! Magnifique !

Comment parler de ce spectacle sans se laisser submerger par l'émotion et l'enthousiasme. Une perle exceptionnelle qui vous ravit le cœur et vous emporte loin dans un conte oriental moderne.

Cela a été l’événement d’Avignon depuis deux ans et amplement mérité.

D’une humanité débordante Aïda Asgharzadeh est une grande autrice, une merveilleuse actrice et tous ses partenaires sont autant de pierres précieuses qui sertissent ce bijou théâtral, et en font une œuvre d’orfèvrerie comme un cadeau pour le public.

Merci pour ce frisson délicieux et intense.

UNE PHRASE

« C’est ainsi que l’on commence les histoires en Iran, c’est notre « il était une fois » à nous. »

« Je veux la liberté, l’abolition de la monarchie, la fin de la dictature.

Mais qu’est-ce que tu proposes à la place ? Un régime laïque, religieux, comment se passeraient les élections ? »

L'AUTEUR

Auteure et comédienne, elle est passée par le Sudden Théâtre et le Studio-Théâtre d’Asnières pour sa formation. En 2013, elle présente Alice en finale du prix Théâtre 13/Jeunes metteurs en scène. Elle écrit la même année Les Vibrants, mis en scène par Quentin Defalt. Elle fait sa première co-écriture avec La Main de Leïla, qu'elle écrit avec son partenaire de scène Kamel Isker.Molières 2018 : Meilleur espoir féminin pour La Main de Leïla, Meilleur auteur francophone vivant pour les deux textes. Elle signe encore Le dernier cèdre du Liban et l’adaptation du roman de Japrisot Piège pour Cendrillon. Un talent à suivre à tout prix.