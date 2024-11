Atlantico Business

Les milieux d’affaires ne voient pas d’alternative crédible en cas de départ précipité de Michel Barnier et ça les affole

Si la rumeur d’une motion de censure du gouvernement se concrétisait, les chefs d’entreprises et les investisseurs craignent à nouveau une vague d’incertitude et de désordre parce qu’ils ne voient aucune alternative possible.