Les médicaments anti-obésité pourraient-ils devenir des traitements anti-tout ?

Réginald Allouche est médecin et ingénieur. Il assure une consultation principalement axée sur la nutrition et la prévention du diabète de type II. Réginald Allouche a notamment publié en 2022 La nouvelle méthode anti-diabète chez Flammarion et La Méthode hépato-détox aux éditions Albin Michel.

Atlantico : L'obésité touche aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et les traitements mis en place pour limiter les symptômes font l'objet de recherches depuis le début des années 1980. Aujourd'hui, certains médicaments et des hormones pourraient être utilisés pour lutter contre d'autres pathologies. Quels sont les médicaments en question ?

Réginald Allouche : Les médicaments contre l’obésité qui sont utilisés pour d'autres pathologies ont été développés pour lutter contre le diabète. Qu'est-ce que fait un GLP-1 ? Il augmente la sécrétion d'insuline qui régule l'entrée du sucre dans les cellules. Ce médicament permet de ralentir la vidange gastrique. Les personnes ont alors moins faim. Ces médicaments ont un succès énorme. Mais ils ont un inconvénient majeur. Ces traitements sont injectables. L'injection se fait via des stylos piqueurs qui ne sont pas très douloureux mais cela reste une barrière quand même pour certains patients.

Ces médicaments contre l’obésité améliorent également la fonction cardiaque. Les personnes qui sont traitées avec ces produits ont une fonction cardiaque améliorée.

Ces traitements permettent aussi de dégraisser le foie, particulièrement pour l’Ozempic (sémaglutide). Il est prouvé que ce médicament est capable d'agir sur le foie gras. Or, le foie est régulateur de la glycémie. Il est extrêmement positif de savoir qu’il est possible de réguler cela grâce à ces médicaments.

D'autres actions sont en cours de développement dans le cadre d’essais cliniques. Cela concerne les effets anti-arthrose qui sont en train d'émerger. De plus en plus de personnes travaillent dans le domaine de la recherche pour savoir si ces produits n'auraient pas un effet sur l'arthrose.

Pour les GLP-1, est-ce qu'il y a un moyen de décrire comment ont-ils été produits et quelles sont les molécules qui interagissent ?

Le GLP-1 a été trouvé dans une molécule qui s'appelle l'exénatide qu'il a trouvé dans la salive, dans la salive du varan de Komodo. L'exénatide a été le premier agoniste GLP-1 qui a été découvert et qui a été utilisé. Il est encore utilisé lors de tests sur les animaux. Le GLP-1 est le seul à être actif chez le porc par exemple car il s’agit d’un modèle digestif qui est très utilisé. Le porc a un tube digestif très similaire au nôtre. L’exénatide est le GLP-1 qui marche chez le cochon mais les autres ne fonctionnent pas. La société Novo Nordis ne croyait pas au début aux effets de cette molécule.

Ces traitements permettent notamment de ralentir la vidange gastrique, d'interagir avec le cœur. Quel est le mécanisme à l’oeuvre ? Quelle est l'interaction chimique ou moléculaire ? Qu’est-ce qu’il se passe dans le corps lorsque les patients les consomment ?

L’action sur le mécanisme d'action pour la vidange gastrique n’est pas très bien connu. Cela est lié à une action directe sur le nerf vague. Ce nerf ramène toutes les informations au cerveau venant du tube digestif.

Le GLP-1 modifie la régulation du nerf vague et son influence. Le nerf vague doit ouvrir le pylore, le sphincter musculaire situé là où l'estomac rejoint la première partie de l'intestin grêle, pour justement libérer l’estomac et participer au processus de régulation de la vidange.

Est-ce que ces médicaments anti-obésité vont devenir des médicaments multi-usage ? Serait-il possible de guérir d'autres maladies ou d'autres pathologies à l'aide de ces médicaments ?

Je pense que ces médicaments ont une action anti-inflammatoire. Les processus inflammatoires sont très actifs au niveau digestif. Au niveau articulaire, il y a une action qui est anti-inflammatoire. Le fait de diminuer le sucre va aussi être positif. Le sucre a une action qui est intrinsèquement inflammatoire. Avoir moins de sucre qui circule dans les articulations permet probablement de diminuer l'inflammation.

A-t-on une idée de l'ensemble des pathologies qui pourraient être traitées avec ce genre de médicaments ?

Aujourd’hui, ces médicaments contre l’obésité permettent de traiter efficacement le diabète, la stéatose hépatique. Une publication scientifique a montré que le principal doute reposait sur le fait que ce résultat positif puisse être lié au fait que les patients avaient perdu du poids. Aujourd’hui, les études ont démontré que l’ozempic dégraisse le foie. Cela va avoir un impact positif sur les problèmes cardiovasculaires et articulaires.

Ce médicament permet de traiter tous les problèmes liés à l'obésité et aux complications du diabète qui peuvent entraîner la cécité, des neuropathies et des amputations.

Ces médicaments, indirectement, vont régler ces problèmes.

Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2) sont aussi des médicaments efficaces et qui sont néphroprotecteurs et cardioprotecteurs. Ce médicament protège le rein et aussi le cœur face au diabète.

Ces médicaments présentent quelques inconvénients. Quels sont ces effets négatifs ?

Les récepteurs GLP-1, il y en a partout dans le tube digestif. La prise d’un agoniste va stimuler les récepteurs. Certains patients ne vont pas pouvoir le prendre. Près de 30 à 40 % des gens arrêtent le traitement au bout d'un an à cause des troubles intestinaux. Ils ont des diarrhées et des nausées. Ces médicaments ont des effets de tolérance.

Pour les GLP-1, il peut y avoir un risque de pancréatite.

Ces médicaments anti-obésité sont-ils les médicaments de demain ?

Ces médicaments sont des médicaments d’avenir car il y a déjà 1 milliard de diabétiques. à traiter. Ces médicaments sont exceptionnels car ils changent la façon de voir le problème.

Le diabète, avant de se développer, passe par une phase de pré diabète. Le pré diabète est réversible alors que le diabète ne l'est pas. Rien ne vaut mieux que la prévention. Lorsque l’on a des antécédents familiaux, des parents diabétiques, il y a des risques sérieux d'être diabète de 30 à 50 %. Il faut donc vraiment tout faire pour prévenir ce diabète.