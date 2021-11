De nombreux médecins voient des adolescents et jeunes adultes développer des tics qui habituellement apparaissent durant l’enfance, cette situation est-elle nouvelle ?

Andreas Hartmann: À partir de fin 2020 cette épidémie de tics dit « fonctionnnels » se propage un peu partout à travers le monde, et surtout depuis la première moitié de l’année 2021. Aujourd’hui, on a l’impression que cela redescend un peu et que l’on a un peu moins de demandes de consultation à ce propos.

On accuse les réseaux sociaux d’être responsables de cette épidémie, est-ce vrai ?

Nombreux sont ceux à dire que l’apparition de ces tics fonctionnels est due aux réseaux sociaux, mais tout cela est à nuancer. Ces plateformes facilitent la propagation certes, mais elles ne sont pas entièrement responsables. La cause profonde de l’apparition de ces phénomènes est l’anxiété ou la dépression liés à la crise sanitaire. Les adolescents ressentent un véritable mal de vivre actuellement.

La crise sanitaire a-t-elle joué un rôle d’accélérateur pour cette épidémie ?

Nous considérons l’apparition de ces ticsfonctionnels comme une épidémie dans l’épidémie. Auparavant, on aurait dit qu’il s’agissait d’une hystérie de masse, qu’il s’agissait de phénomènes psychogènes. Ces symptômes divers ne peuvent pas être expliqués par une cause organique, cérébrale, bien établie, ils sont en lien avec un mal-être psychologique.

Du fait de la pandémie, les adolescents ont passé plus de temps sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Il y a eu un phénomène de contagion lors du visionnage de vidéos avec des influenceurs qui ont un syndrome Gilles de la Tourette ou peut-être également des tics fonctionnels, il est difficile de juger sur vidéo uniquement.

Y a-t-il eu alors un effet de mode dans la reproduction de ces tics ?

Il faut être très prudent dans cette interprétation. Les adolescents ne font pas ces tics fonctionnels par plaisir. Ils imitent de façon inconsciente des comportements qu’ils ont observé. C’est une forme de mimétisme. Lorsque l’on regarde historiquement ces phénomènes de contagion, une épidémie se propageait au sein d’un village quand une personne commençait à avoir une crise d’épilepsie. Deux semaines plus tard il y en avait 20 autres. Aujourd’hui, étant donné que les réseaux sociaux englobent la planète entière les influenceurs parlent au monde entier via Instagram, Tik Tok ou autres et ils pèsent considérablement dans le comportement des adolescents.

Par exemple, une influenceuse avec le syndrome de la Tourette comme Evie Meg avec plus de 10 millions de followers parle à tout le monde.

Y a-t-il un profil de jeune touché ?

Souvent, il s’agit de jeunes anxieux face à la pandémie et à leur avenir. Ils sont souvent brillants, dans une anxiété de performance. La scolarité à domicile en visioconférence les a chamboulés et ils peuvent aussi avoir un historique psychiatrique un peu lourd. Les tableaux sont variés, mais il y a un mal-être et une anxiété de fond importants.

Comment se manifestent ces tics fonctionnels ?

Ces tics atteignent plutôt les extrémités et non la face. Ils paraissent souvent de manière simultanée et brutale. Il y a presque toujours des gros mots et des doigts d’honneur alors que chez les personnes atteintes du syndrome Gilles de la Tourette cela touche en fait peu de patients, contrairement aux idées reçues. Normalement les tics démarrent dans l’enfance alors qu’ici ils démarrent dans l’adolescence, de manière explosive et ils sont très nombreux et simultanés d’emblée.

Enfin, ces tics fonctionnels ont plutôt tendance a augmenter en public alors qu’habituellement les patients tiqueurs voient leurs tics baisser quand on pose le regard sur eux.

Comment traiter ces tics en cas d’apparition ?

Il faut aider ces personnes de la bonne manière et faire la différence avec le syndrome Gilles de la Tourette que l’on ne traite pas de la même façon. Pour un patient qui a ce type de manifestation, il ne faut pas donner de traitement par neuroleptique. Il faut les orienter vers de la psychothérapie, de la relaxation ou éventuellement de la kinésithérapie. Avec le temps cela passe généralement sans traitement pharmacologique, même si nous n’avons pour l’instant pas de données solides à long terme. Si il devient nécessaire de donner un médicament, il s’agirait d’un traitement pour l’anxiété ou la dépression.