Les LR se sont-ils tirés une balle dans le pied en ne sachant pas faire de Zemmour leur Trump ?

Eric Zemmour lors d'une séance photo auprès de l'AFP.

Thomas Zlowodzki : Nous sommes arrivés à ce résultat en intégrant Éric Zemmour comme candidat à la « primaire » des Républicains et nous sommes les seuls à avoir osé poser cette question, avec un échantillon réél d’adhérents LR. Dans cette enquête, Michel Barnier arrive juste derrière le polémiste avec 31 % des interrogés ; suivent Valérie Pécresse avec 5% puis Xavier Bertrand avec 5% et enfin Éric Ciotti qui atteint 4%. Sans surprise Philippe Juvin et Denis Payre n’obtiennent pas de scores notables.

Qu’est ce que cette étude nous apprend des thèmes de prédilection des adhérents du parti ?

Il est certain que les questions migratoires ou d’identité nationale sont importantes pour les adhérents lorsque l’on voit le score d’Éric Zemmour. Quant au score de Michel Barnier, il peut s’expliquer par un discours très souverainiste. Mais le résultat de cette consultation est avant tout une question de style et de personne, Eric Zemmour séduit par sa crédibilité et sa ligne.

Alors qu’Eric Zemmour proclame sur tous les toits qu’il est le digne héritier du RPR aurait-il du participer à la primaire ?

Zemmour aurait pu être le Donald Trump des Républicains. Les Républicains avaient un candidat iconoclaste, nouveau en politique, connu avec un discours « cash » pouvant régénérer le parti. N’oublions pas qu’il y a cinq ans, Trump sauve le parti Républicain car sans lui ils auraient probablement perdu l’élection face à Hillary Clinton. Il n’avaient aucune personnalité à envoyer… Le système de primaire à l’américaine a permis à Trump de rester dans la course et rappelons que même s’il n’a pas été accueilli chaleureusement il a été élu président et sans crise sanitaire il aurait probablement été réélu l’année dernière.

Nous avions un Trump français avec des défauts, mais en moins vulgaire et plus cultivé. Les Républicains sont passés à côté de cette occasion qui aurait permis d’assurer le second tour et d’enterrer définitivement le RN et Marine Le Pen.

Alors pourquoi Éric Zemmour charme-t-il les adhérents mais pas les cadres ?

Les cadres ont essayé de le diaboliser, d’en faire un nouveau Jean-Marie Le Pen alors que les adhérents n’ont pas cette perception. Comme il n’est pas du sérail, il gêne les cadres et le polémiste révèle les problèmes d’un parti de notables, de cadres locaux prêt à toutes les compromissions idéologiques pour rester en place. Certains cadres seraient même prêts à s’allier avec LREM pour conserver leurs postes. D’ailleurs, tout cela est mal passé auprès des militants et ce qui sest passé en PACA en juin dernier avec l’ouverture de la liste aux régionales à LREM reste encore aujourd’hui en travers de la gorge de nombreux militants. Même à l’époque de Sarkozy et de son ouverture cela ne se serait pas passé.

En faisant front contre le polémiste, les cadres LR ne se tirent-ils pas une balle dans le pied ?

Les cadres se sont retrouvés mal à l’aise face à Eric Zemmour. Pourquoi refuser un candidat qui n’a pas la carte du parti, qui se déclare héritier du RPR avec un positionnement proche de Pasqua ou de Séguin alors qu’ils incluent Pécresse ou Bertrand ? Aujourd’hui, ils préfèrent se distinguer de lui sur les valeurs et ils sont presque plus agressifs envers Zemmour qu’à l’égard de la macronie. Ils reproduisent la même erreur faite face au RN. En le diabolisant, ils l’ont fait monter à 25 %. Ils refont la même chose avec Zemmour et c’est suicidaire. Le seul qui a compris cela c’est Éric Ciotti. En tournant le dos à ses adhérents, LR suit la même trajectoire que le PS et se transforme peu à peu en un parti de notables plutôt centristes.

Donc Eric Zemmour agit comme un révélateur des problèmes des Républicains, mais ont-ils une chance de s ’ en sortir ?

Il a percé avec un talent certain car Les Républicains n’étaient pas à la hauteur de l’enjeu de cette présidentielle. Je ne parlerais pas de « vide » comme a pu le dire Nicolas Sarkozy, mais le succès d’Eric Zemmour est le révélateur du manque de consistance des Républicains et d’une forme de « lâcheté » idéologique.

Ce parti n’est plus de droite et il est difficile de faire une différence entre les cadres du parti et ceux de Agir ! Ils sont dans le sillage de l’UDI et se sont « modemisés ». Ils garderont un ancrage local, mais aux législatives une partie des cadres va s’échapper chez Horizons, une autre va partir chez Zemmour ; si LR survivra sans doute à cette échéance, mais sous une forme rétrécie.

Thomas Zlowodzki, Conseiller National Les Républicains, porte-parole de Droite pour la France

