"Les liaisons dangereuses selon Fragonard" d'Anne de Marnhac

Le marquis de Véri commande à Fragonard, quarante-cinq ans, une toile - à partir de l’un de ses dessins -, qui ferait pendant à l’Adoration des bergers, un pendant profane, « une scène de séduction », une scène tumultueuse et sensuelle, une chorégraphie de l’attirance, ses contraires, ses contrastes, un couple qui s’enlace et se dérobe à la fois, un mélange de force et de grâce dans l’instantanéité du moment, comme un élan soudain de la passion amoureuse. Ce sera le si célèbre Verrou.

Le tableau frappe par le motif de l’effraction, le rideau pourpre s’ouvre sur le lit défait dans un clair-obscur et sur les deux personnages éclairés, tout en mouvement, leurs bras tendus vers le fameux verrou. De multiples questions se posent : la jeune femme est habillée, alors que des boucles de sa coiffure s’échappent, le jeune homme est pieds nus, il semble fermer le verrou, tandis qu’elle cherche à l’en empêcher ou non … S’agit-il de sa chambre à elle ou de sa chambre à lui ? Se sont-ils aimés ou non ? Des symboles ancrent la toile dans une perspective charnelle, sensuelle, libertine ; la pomme rappelle Eve et le péché originel, une rose et un bouquet jeté par terre évoquent le désir et ses promesses érotiques.

Toutes ces ambiguïtés enrichissent ce chef d’œuvre du grand peintre des Lumières.