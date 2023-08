"Les idées vertes courent un nouveau danger : être repeintes en brun"

Marine Le Pen

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’écologie est la tarte à la crème de notre période contemporaine. Tout le monde veut qu’il fasse beau et que l’air soit plus pur. Tout le monde est écologiste, à l’exception des écologistes encartés qui, eux, sont de gauche.

Pour sacrifier à cette cause, ou plutôt à cette mode, Marine Le Pen a mis la lutte contre le changement climatique à son programme. Qui le lui reprocherait ? Elle fait simplement comme tout le monde.

Le Monde a flairé le danger. "les idées vertes courent un nouveau danger : être dérobées, détournées puis repeintes en brun", écrit ce journal. A nos yeux se présente ainsi l’effroyable spectacle de centaines d’écologistes lepénistes défilant avec le brassard des SA.

Le Monde estime que l’écologie de Marine Le Pen est une ruse de guerre. "Entre les mains des démagogues de l’extrême droite, l’idée universaliste et émancipatrice de la protection de la planète et des êtres vivants risque de se transformer en un vecteur de fausses théories, de nationalisme et de xénophobie, un instrument de division sociale, mais aussi en une redoutable machine de guerre politique." C’est sûr et certain qu’elle va dire que les migrants sont porteurs de CO2 et les expulser pour sauver la planète !

Les délires du Monde nous laissent perplexes. Pourquoi Marine Le Pen n’aurait-elle pas le droit d’être écologiste ? La réponse est évidente : parce qu’elle s’appelle Marine Le Pen !