Les Français travaillent moins que les autres Européens… ou pas : les graphiques pour y voir clair

La réforme des retraites, présentée par le gouvernement le 10 janvier, recule l’âge de départ à la retraite, ce qui devrait logiquement faire augmenter le taux d’emploi.

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : Un graphique publié par Nicolas Goetzmann montre que contrairement à ce que l’on peut souvent entendre, les Français ne travaillent pas moins d’heures que les Allemands. Quelle est la situation ?

Depuis 1991, le nombre d'heures travaillées a progressé de 14.5% en France et a baissé de -0.2% en Allemagne. Crédits : Nicolas Goetzman, source BCE.

Philippe Crevel : En nombre d’heures travaillées, la France se situe dans la moyenne basse, mais n’est pas le pays qui a le plus faible nombre d’heures. C’est l’Allemagne qui a le plus faible nombre d’heures travaillées dans l’OCDE. 1349 heures par travailleur en Allemagne, contre 1490 pour la France, avec une moyenne européenne à 1556. En revanche, les Américains travaillent beaucoup plus que nous (1791 h/par travailleurs), les Italiens et Japonais aussi. C’est un critère qui n’est pas unique pour analyser le volume global de travail. Ce qui compte c’est le volume global de travail de la population et c’est là où la France est moins bonne. Le taux d’emploi (nombre de personnes ayant un emploi par rapport au nombre de personne en âge de travailler) en France est à 68%, contre 77,3% en Allemagne. Donc les Allemands travaillent un peu moins mais sont beaucoup plus à travailler.

Depuis 1999, le nombre d'heures travaillées par salarié a baissé de 4.4% en France, et de 10% en Allemagne. En moyenne un salarié français travaille 12% de plus (en heures) qu'un salarié allemand. Crédits : Nicolas Goetzman, source BCE

Par ailleurs, un autre critère important est celui de la productivité. Longtemps la France a valorisé sa productivité. On entendait beaucoup qu’il y avait peu de travailleurs mais très productifs. C’est de moins en moins vrai. La première raison de cela, est la tertiarisation de l’économie française, avec une industrie très réduite. 10% des salariés français travaillent dans l’Industrie, contre 24% en Allemagne. Or, c’est l’industrie qui génère de la productivité. Les services sont des emplois à faible productivité. Une infirmière ne peut pas passer de 10 à 100 patients d’un claquement de doigts. C’est d’autant plus vrai que notre pays est très orienté vers les services domestiques, ou à la personne, ce qui ne favorise pas la productivité et la création de richesse par emploi. Ce sont ces raisons qui expliquent la différence de richesse entre la France et l’Allemagne.

Qu’est-ce qui explique le sentiment que les Français travaillent moins que les européens ?

C’est sans doute une affaire de réputation et de préjugés. On a sans doute en tête l’idée que les Italiens travaillent moins que nous, alors que c’est faux. Ce qui est important c’est l’efficacité au travail. La France a un temps de travail relativement faible, équivalent à la Belgique, à la Suède. Les Allemands travaillent moins, en particulier dans l’industrie - avec des accords à 32h -. Les pays qui travaillent moins que nous sont : l’Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Irlande, la Norvège et la Suède. Tous ces pays se caractérisent par une forte productivité.

Quelle est la productivité en France en comparaison des autres pays ?

La France et l’Allemagne demeurent des pays à très forte productivité mais il est important de préciser que la productivité française diminue ces dernières années. Nous avons beaucoup créé d’emplois mais notre création de richesse est relativement stable. C’est ça la baisse de productivité. Il y a un rejet en France des emplois pénibles, à horaires décalés, qui force à doubler les postes pour partager la tâche. On peut donc imaginer que le nombre d’heures par salarié va diminuer.

Si la baisse de productivité est due à notre structure de l’emploi, cela veut-il dire qu’il n’y a rien à faire ?

C’est tout le débat sur la réindustrialisation qui se tient actuellement, avec les questions sur les énergies renouvelables, les batteries, les voitures électriques, etc. L’autre aspect, c’est celui de la formation et le facteur compétence. Enfin, nous avons un taux de chômage qui reste plus élevé que la moyenne européenne. Pour agir, il faut jouer sur ces différents facteurs.

La réforme des retraites peut-elle changer quelque chose ?

La question des retraites pose celle du taux d’emploi. Si nous avions le même taux d’emploi qu’en Allemagne, nous n’aurions pas de déficit public, toutes choses égales par ailleurs. Cela nécessiterait d’avoir un meilleur taux d’emplois chez les jeunes et les séniors. Un meilleur taux d’emploi, c’est plus de richesses, de croissance, de pouvoir d’achat tout en demandant moins d’aide à l’Etat. Reculer l’âge de départ à la retraite doit logiquement faire augmenter le taux d’emploi. C’est ce qui s’est passé en 2010.