Hypocrisie

Les Français, le capitalisme et l’argent : radioscopie d’une schizophrénie sans cesse renouvelée

Selon un sondage Ifop publié ce jeudi 21 septembre, deux tiers des Français rêvent d’être suffisamment riches pour ne plus avoir à travailler. Une idée qui séduit particulièrement à gauche et chez les plus jeunes.