"Les fantômes de Kiev" de Cédric Bannel : mettre la France à genoux. Un roman d’espionnage qui s’enracine dans une actualité brûlante

Le livre "Les fantômes de Kiev" de Cédric Bannel est à retrouver aux éditions XO / Lizzie Audible.

Robert Haenhel est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

"Les fantômes de Kiev"

De Cédric Bannel

Version audio réalisée par : Lizzie/Audible

Texte lu par : François HATT

Durée : 10 H 40 (Prix : 23,99 Euros)

Parution : Juillet 2023

Editions : XO pour Version Brochée et ebook (mai 2023 ; 503 pages ; 21,90 et 13,99 €)

Notre recommandation : 4/5

THÈME

Cédric Bannel, auteur de romans d’espionnage, connaît un succès qui se confirme de livre en livre. Il le doit non seulement à des intrigues sans failles, mais aussi à ce talent qui s’appuie sur un vécu et lui permet de nous emmener du Kremlin au boulevard Mortier à Paris, de Bucarest au front du Donbass, au cœur d’un monde boosté par les nouvelles technologies, celui du renseignement, de la désinformation, de la manipulation, des attentats. On est dans une guerre invisible qui est en mesure de changer le cours des conflits lorsqu’on a affaire à des acteurs coriaces et expérimentés comme le sont les Russes.

Tout commence mal pour le correspondant du SDEC en Roumanie, C’est dans un château de Transylvanie, qu’il devait remettre une information de première importance à son officier traitant. Or ce sont des Tchétchènes qui l’attendent. Il a le réflexe de cacher dans l’interstice d’un mur, la clé USB sur laquelle se trouve la si précieuse information. Puis il ne lui reste qu’une solution, se jeter dans le vide. A Paris, boulevard Mortier, c’est le branle-bas de combat. Edgar, un des meilleurs agents du SDEC est chargé de retrouver ce document dont on ne sait rien sinon que les Russes veulent s’en prendre à la France. Il part le soir même pour la Roumanie. Il prend contact avec Kateryna, l’épouse du malheureux correspondant.

Elle accompagne Edgar dans la visite du château où il avait trouvé la mort. Après une fouille minutieuse, ils retrouvent la clé USB. Au retour, Edgar se débarrasse des deux Tchétchènes qui voulaient faire parler Kateryna. Alors à Moscou, au cœur du Kremlin, Olga, responsable des opérations clandestines et qui fait partie du premier cercle, suit personnellement l’opération « Ouragan de feu » qui doit mettre la France, une ennemie de la Russie à genoux sans que l’on puisse l’impliquer. Olga décide d’envoyer une nouvelle équipe avec plus de moyens sur place. A Paris, le document reçu fait l’effet d’une bombe. Il s’agit d’une simple photo de plusieurs batteries de missiles français livrés précédemment à l’Ukraine. Il est évident que les Russes vont utiliser ces missiles d’une efficacité redoutable en menant des actions terroristes qui seront imputées à la France. Il est vital d’empêcher les Russes de mettre leur plan à exécution. Des hommes du service « action » partent immédiatement en Roumanie afin d’appuyer Edgar.

A Blois, Igor un agent russe, envoyé par Olga prend contact avec l'Imam radicalisé de la mosquée. Se faisant passer pour un musulman fanatisé, il se fait fort de fournir les missiles à l’imam qui lancera les opérations terroristes. Kateryna finit par se souvenir que son mari avait été en contact avec un certain Bogdan, un collabo au service des Russes. Sa piste mène Edgar et son équipe à Bucarest. Malgré le soutien des services roumains, les Russes repèrent les hommes du SDEC et donnent l’assaut à leur repaire. Seuls Edgar et Kateryna échapperont à ce véritable massacre.

Sous un déguisement très efficace, ils se rendront dans le Donbass à la recherche de Bogdan. Arrivés à destination après un périple à haut risque, ils constateront que l’homme qu’ils recherchent a été arrêté par les Russes. Edgar réussira-t-il enfin à localiser les missiles, pourront-ils être détruits à temps ? A Blois la police qui a appréhendé Igor et l’Imam sera-t-elle en mesure de faire parler les deux suspects ou sera-t-elle obligée de les remettre en liberté. Un voyage qui chaque jour se transforme en un cauchemar et qui ne semble pas devoir connaître une issue favorable. Ce roman nous ramène aux temps de la Guerre froide et nous ouvre les portes d’une redoutable réalité.

POINTS FORTS

Roman qui s’enracine dans une actualité brûlante et qui nous fait découvrir une autre guerre différente de celle qui fait les beaux jours des plateaux de télévision.

Cela est d’autant plus vrai que l’auteur avec une minutie remarquable, nous fait véritablement vivre dans le moindre détail cette guerre de l’ombre : les procédures, les personnalités, la sophistication des armes et techniques mises en œuvre ...

QUELQUES RÉSERVES

Les enjeux de par leur dimension peuvent sembler caricaturaux, mais la réalité n’est pas moins effrayante.

ENCORE UN MOT...

Un roman qui permet d’approcher le monde souvent dramatique de l’espionnage.

L’AUTEUR

Cédric BANNEL après des études à Sciences-Po entreprend une série de grands voyages et découvre le Moyen-Orient, la guerre au Sud-Liban, puis la Somalie comme reporter indépendant. En 1992, à sa sortie de l'ENA, il intègre le Trésor et sera chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions financières internationales contre l'Irak, la Serbie et la Libye, avant de devenir diplomate.