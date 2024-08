Laura N. Gitlin, PhD, est sociologue spécialisée dans la recherche appliquée, professeur émérite et doyenne émérite du College of Nursing and Health Professions de l'université Drexel. Gitlin est reconnue au niveau national et international pour ses recherches sur le développement, l'évaluation et la mise en œuvre de nouvelles interventions à domicile et dans la communauté qui améliorent la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants familiaux, renforcent les fonctions quotidiennes des personnes âgées handicapées et s'attaquent aux disparités en matière de santé mentale.