Les exigences de l’extrême gauche et son poids mettent la France en risque de marché

Les membres du « Nouveau Front populaire » à la Maison de la Chimie, à Paris, le 14 juin 2024.

La grande surprise de ce deuxième tour des élections législatives aura été l'ampleur de la défaite du Rassemblement national. La force d'un "front républicain" et la persistance d'un rejet culturel des idées et des valeurs historiques du Rassemblement national n'ont pas permis au parti de Marine Le Pen de se banaliser autant qu'elle le pensait.

Il ressort un phénomène de rejet dans l'ensemble de l'électorat qui est en outre resté très réservé face au manque d'expérience et aux incertitudes du programme économique. La deuxième surprise aura été de voir la force du front républicain et surtout la détermination du nouveau Front populaire et de sa composante la plus radicale qu'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Résultat pour tous les observateurs : la nouvelle Assemblée nationale n'aura pas de majorité.

Les partis de droite s'assurent le plus grand nombre de sièges, mais leur principale composante - le Rassemblement National - n'est pas en mesure de participer à une coalition avec le centre.

A gauche, La France Insoumise (extrême gauche) ne pourrait pas non plus participer à une coalition élargie puisqu'elle refuse tout compromis. Ce qui reste de la gauche ne permettra pas de former une coalition majoritaire entre le reste de la gauche et le centre.

Dans un premier temps, les milieux d'affaires et les acteurs du marché pensaient que le président de la République réussirait à former des majorités de projet sur des textes qui pourraient rassembler un consensus. Mais depuis la publication des résultats, ils savent que l'exercice sera très difficile.

On risque des blocages successifs qui vont interdire toute initiative importante. Ainsi, la France pourra certes gérer les affaires courantes jusqu'à une prochaine dissolution (mais pas avant l'année prochaine) ou la démission du président.

Cela dit, cette ingouvernabilité va s'imposer dans un climat économique dégradé avec trois séries de risques.

-1) Un risque budgétaire car aucun des programmes présentés n'offre de perspective de réduction des dépenses publiques et sociales à court et moyen terme. Les projets d'augmentation d'impôts présentés par la gauche seraient néfastes pour l'activité économique et la croissance, et de plus très compliqués à financer.

-2) Un risque sur l'économie et l'emploi car de nombreux projets d'investissement ont déjà été gelés. Ils ne se débloqueront pas tant que la visibilité sera aussi mauvaise. Si la croissance ne redémarre pas, c'est l'emploi qui va chuter.

-3) Un risque social bien sûr dans la mesure ou les promesses quoi ne seront pas délivrées vont générer des frustrations sociales et provoquer la colère dans un climat socio-politique qui est quand même tres inflammable ;

-4) La conjonction de tous ces risques vont évidemment peser sur les marchés ce qui se traduira par une augmentation des taux d'emprunt. Actuellement, les taux présentent un écart modéré avec l'Allemagne (le spread est de 65 points de base en moyenne) mais il risque de se redresser. S'il augmente, ce sont les frais de remboursement et la charge de la dette qui vont s'accroître, contribuant à l'affaiblissement de l'économie française, augmentant sa dépendance aux capitaux étrangers.

À noter que la France est invitée le 25 juillet à Bruxelles pour répondre des risques budgétaires et indiquer quelle sera sa trajectoire de redressement. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, la France risque d'être mise sous surveillance, ce qui inquiète les banques et les principaux acteurs étrangers. Avec le crédit et l'image, c'est toute l'attractivité de la France qui sera touchée. En conséquence de cette situation peu glorieuse, le niveau de l'euro risque d'être affecté car l'Allemagne n'est pas dans une situation meilleure.