Les États-Unis de Joe Biden en plein boom pétrolier

Atlantico : Comment expliquez-vous cette augmentation de production de pétrole et de gaz aux Etats-Unis depuis le début du mandat de Joe Biden ?

Damien Ernst : Il n'a pas fallu attendre le président Joe Biden pour avoir un secteur du gaz et du pétrole qui se porte bien aux Etats-Unis. Ce pays a d'énormes réserves de gaz et de pétrole de schiste et la technologie pour l'exploiter à bas coût. On aurait pu penser que Biden essayerait pour des raisons écologiques de tuer cette filière, mais ce n'est pas le cas et elle a continué à se développer sous sa présidence. Et elle se développe bien surtout vu les prix élevés du gaz et du pétrole. On note même que même dans le Golfe du Mexique, l'endroit où il y a eu cette énorme fuite de pétrole liée à la plate-forme Deepwater Horizon, les pétroliers recommencent à développer de nouveaux projets.

Quelles sont les principales différences entre la politique énergétique de l'administration Biden et celle de ses prédécesseurs ?

De façade, l'administration Biden est moins favorable au secteur pétrolier et gazier que l'administration Trump qui n'a jamais été sensible au problème climatique. Mais il est difficile de pointer vers des mesures de Biden qui heurtent vraiment le secteur pétrolier et gazier américain. Bien sûr il vient avec des réglementations environnementales plus contraignantes, demande plus d'argent à ce secteur pour exploiter les terrains fédéraux, mais rien vraiment qui empêche ce secteur de se développer.

La seule mesure peut être significativement embêtante pour le secteur gazier americain est qu'il a interdit récemment les demandes de nouvelles licences pour la construction de terminaux LNG pour exporter le gaz de schiste américain. Mais je suis persuadé que cette mesure d'interdiction ne sera que temporaire.

Comment les politiques de Joe Biden en matière de climat et d'énergie affectent-elles le secteur pétrolier américain ? Quels sont les impacts environnementaux de ce boom pétrolier aux États-Unis ?

Joe Biden n'a pas osé trop attaquer de face le secteur pétrolier et gazier américain. Il a plutôt travaillé sur une diminution de la consommation de pétrole aux Etats-Unis, en essayant de favoriser notamment l'essor des véhicules électriques. Il a aussi énormément fait pour le développement du renouvelable aux Etats-Unis qui est un vrai concurrent du gaz de schiste pour la production d'électricité. Les Etats-Unis sont chanceux à ce niveau là. Ils ont beaucoup de place, beaucoup de vent et beaucoup de soleil, tout ce qu'il faut pour avoir du renouvelable en abondance et pas cher.

Comment ce boom affecte-t-il les prix du pétrole et du gaz au niveau mondial ?

Je n'ose pas imaginer ce que serait les prix du pétrole sans la production américaine. Je vois difficilement un barril à moins de 150$ sans le pétrole de schiste américain. Pour le gaz, il ne faut pas se leurrer. On n'aurait jamais su se passer du gaz russe sans cette production massive de gaz de schiste aux Etats-Unis. On peut très clairement les remercier pour cela.