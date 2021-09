Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Lorsqu'elle était à l'université, Alaina G. Levine enviait ses camarades qui semblaient avoir une vie toute tracée. Étudiante en physique et en astronomie à l'université d'Arizona, elle ne savait pas très bien comment s'orienter, alors qu'eux, au contraire, semblaient savoir précisément ce qu'ils voulaient faire et comment y parvenir. Avec le recul, elle se rend compte que l'envie a érodé sa confiance, miné sa productivité et sa créativité, et brouillé sa capacité à voir où elle pouvait mener ses intérêts et ses talents. "C'était une énorme pierre d'achoppement pour moi", dit-elle.

Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, Mme Levine est une conférencière professionnelle, une coach de carrière et une comédienne d'entreprise à succès. Ironiquement, dit-elle, certains des pairs qu'elle pensait avoir tout compris au début l'ont depuis contactée pour des conseils de carrière et un coaching informel. L'envie a peut-être été ressentie comme un obstacle à l'époque, réfléchit-elle, mais elle l'a aussi poussée à créer une carrière adaptée à ses propres compétences et intérêts.

L'envie professionnelle peut avoir des répercussions positives et négatives. Selon Michelle Duffy, qui étudie le comportement organisationnel à la Carlson School of Management de l'université du Minnesota, les lieux de travail où les managers mettent l'accent sur les comparaisons - en affichant des classements ou en nommant les employés du mois - constituent un terrain fertile pour cultiver l'envie. Le monstre aux yeux verts peut favoriser des environnements où les gens agissent de manière malhonnête et sapent, rabaissent ou congédient leurs collègues, voire sabotent leur travail. L'envie au travail peut nuire à la productivité, à la créativité, au travail d'équipe et à la coopération.

Mais l'envie peut, à l'inverse, inciter les gens à s'améliorer et à se fixer des objectifs plus élevés. Qu'est-ce qui fait la différence ? La recherche sur l'envie au travail s'est intensifiée ces dernières années, comme l'ont décrit Mme Duffy et ses collègues dans un article paru récemment dans l'Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. Aujourd'hui, elle et d'autres chercheurs l'étudient dans l'espoir de découvrir comment les organisations peuvent la gérer et canaliser ses effets de manière positive.

Après tout, les employés ne sont pas des automates. "Les gens ont des émotions, et ils les apportent au travail", explique Mme Duffy.

L'envie sous un autre nom...

Aristote, philosophe de la Grèce antique, définissait l'envie comme la douleur ressentie devant la bonne fortune des autres. En effet, l'envie et la douleur physique activent certains des mêmes circuits du cerveau, ont rapporté des neuroscientifiques en 2009.

La littérature et la philosophie discutent depuis longtemps du caractère destructeur ou constructif de l'envie, et certaines langues ont plusieurs mots pour désigner l'envie qui en tiennent compte. En néerlandais, par exemple, le mot benijden fait référence à l'envie bénigne, celle qui peut servir de motivation et pousser les gens à travailler plus dur pour obtenir ce que d'autres ont déjà, tandis que afgunst signifie l'envie malveillante, c'est-à-dire l'idée de réduire l'écart de réussite en tirant une autre personne vers le bas.

Mais ce type de langage précis n'affecte apparemment pas la façon dont les gens ressentent l'envie, selon les recherches menées par le chercheur en émotions Niels van de Ven et ses collègues de l'université de Tilburg, aux Pays-Bas. Ils ont interrogé des étudiants de Tilburg sur leurs souvenirs d'événements ayant suscité de l'envie et ont comparé leurs réponses à celles d'étudiants des États-Unis et d'Espagne, pays où la langue prédominante n'a qu'un seul mot pour désigner l'envie. Quelle que soit leur langue maternelle, les élèves ont réagi de diverses manières aux moments d'envie dont ils se souvenaient, allant du sentiment d'inspiration ou de motivation à travailler plus dur au désir de faire du mal à ceux qu'ils enviaient ou à l'espoir qu'ils échouent.

La question de savoir si la bonne et la mauvaise envie sont deux émotions distinctes ou simplement deux manifestations différentes d'une seule et même émotion universelle est un sujet brûlant parmi les chercheurs spécialisés dans l'envie. M. Van de Ven pense qu'il est utile de les traiter comme des émotions distinctes, mais tout le monde n'est pas d'accord. "Pour moi, l'envie est l'envie", affirme la psychologue Yochi Cohen-Charash, du Baruch College de la City University de New York. Ce ne sont que les réponses qui diffèrent.

Mme Duffy a mené une enquête auprès des travailleurs afin de déterminer comment ces réactions se manifestent sur le lieu de travail. Elle et ses collègues ont découvert, par exemple, que l'envie professionnelle peut rendre certaines personnes plus susceptibles de mentir sur leur CV. L'équipe a étudié 335 demandeurs d'emploi du sud-est des États-Unis qui ont évalué, de manière anonyme, à quel point ils enviaient les autres candidats et s'ils avaient exagéré leur CV pour leur dernière demande d'emploi. Les chercheurs avaient prévu que les gens seraient plus enclins à exagérer leurs références lorsque les possibilités d'emploi étaient plus rares. Ils ont plutôt constaté le contraire : Les personnes jalouses étaient plus susceptibles d'embellir ou de fabriquer des éléments de leur CV lorsque les possibilités d'emploi étaient nombreuses.

La raison n'est pas claire, mais Duffy et ses collègues pensent que le manque d'offres d'emploi malgré l'abondance de possibilités peut être ressenti comme une gifle, et que la fraude dans les CV pourrait être un effort pour rattraper le retard et éviter l'humiliation. Les tendances semblent toutefois différer pour d'autres groupes. Les chercheurs ont également interrogé des étudiants diplômés sur leurs stages et leurs recherches d'emploi après l'obtention de leur diplôme. Les étudiants diplômés ayant un niveau élevé d'envie étaient plus susceptibles de mentir sur leur CV lorsqu'ils postulaient pour un emploi que pour un stage, ce qui suggère que dans cette population, l'envie a motivé la fraude de CV lorsque les enjeux étaient plus élevés, et non plus faibles.

Les travaux de Mme Duffy ont également permis d'identifier certains aspects positifs de la jalousie au travail. "Cela peut vraiment motiver les gens à faire du bien et à s'améliorer", dit-elle. Une étude de 2019 qu'elle a coécrite avec le psychologue organisationnel KiYoung Lee de l'Université Yonsei en Corée du Sud a interrogé des travailleurs dans trois environnements de travail compétitifs en Corée du Sud : une entreprise de cosmétiques, une banque et une compagnie d'assurance. Les chercheurs ont constaté que l'envie incitait certains employés à demander conseil à leurs collègues enviés. (Les employés envieux qui agissaient de la sorte obtenaient par la suite de meilleures performances professionnelles et de meilleures ventes que ceux qui ne demandaient pas conseil à ceux qu'ils enviaient, a constaté l'équipe.

"Paradoxalement, cet avantage en termes de performance se produit lorsque les envieux s'occupent et consultent la source même de leur douleur : la cible enviée", ont écrit Lee et Duffy.

Au fil de ses études sur la jalousie au travail, Mme Duffy s'est étonnée de la fréquence de ce phénomène. Elle ne se limite certainement pas aux situations entre pairs, dit-elle : Les superviseurs peuvent envier leurs subordonnés, ce qui déclenche soit une supervision abusive, soit une amélioration de soi, selon les personnalités et la chaleur de la relation. Et cela ne doit pas nécessairement se produire en face à face : Apprendre la promotion d'un collègue ou la parution d'un livre sur LinkedIn peut suffire à déclencher le processus.

Ce type de sites professionnels intrigue Sonja Utz, chercheuse en médias sociaux au Leibniz-Institut für Wissensmedien et à l'université de Tübingen, en Allemagne. Sur Facebook et Instagram, note-t-elle, "tout le monde est toujours beau, attirant et heureux en permanence - ce qui fait que l'on est envieux." Elle a étudié si les sites professionnels pouvaient avoir des effets similaires. Dans un rapport de 2018, elle a examiné comment les notifications de ResearchGate, un site de médias sociaux utilisé par les universitaires, affectaient ceux qui l'utilisent. Sur ce site, les utilisateurs recevaient périodiquement des notifications sur les chercheurs qu'ils suivaient, telles que : "Avec 150 nouvelles lectures, X est l'auteur le plus lu de son institut". Ils recevaient également des notifications les concernant.

Utz et la psychologue Nicole Muscanell, qui travaillait alors à Penn State, ont utilisé des questionnaires pour évaluer les réactions émotionnelles de plus de 400 universitaires ; les participants devaient parcourir leurs notifications ResearchGate et répondre à une série de questions évaluant leur réaction aux messages de leur fil d'actualité concernant leurs propres réalisations ou celles des autres. Comme on pouvait s'y attendre, les notifications relatives à la réussite d'un collègue suscitaient l'envie, tandis que les notifications relatives à une réussite personnelle suscitaient la fierté. Mais les personnes interrogées n'ont fait état d'un niveau de motivation plus élevé qu'après avoir reçu des notifications sur leurs propres réalisations, et non après avoir pris connaissance des réalisations enviables de leurs pairs. La leçon : Les universitaires seraient bien avisés de se concentrer principalement sur leurs propres réalisations et objectifs, selon M. Utz.

Quand la créativité suscite l'envie

Un problème pour les entreprises est que certaines des compétences que les employeurs disent apprécier le plus peuvent également alimenter le démon vert. Dans sa précédente carrière de consultante en entreprise, la chercheuse Amy Breidenthal se voyait souvent demander : "Comment rendre les gens plus créatifs ?". Mais au cours de ses recherches sur les sites d'emploi, il est apparu que la créativité peut aussi susciter l'envie, avec des réactions du type : "'J'aurais dû penser à ça, j'aurais pu faire ça, n'importe qui aurait pu faire ça', alors qu'en réalité ce n'est pas si facile", dit-elle. Aujourd'hui, en tant que chercheuse sur la créativité et les réseaux sociaux à l'Agnes Scott College de Decatur, en Géorgie, Mme Breidenthal a essayé de comprendre le lien entre les deux, dans l'espoir de trouver des moyens d'encourager la créativité sans susciter l'envie.

Dans une étude réalisée en 2020, par exemple, Breidenthal et ses collègues ont interrogé des ingénieurs et des chefs d'équipe dans une entreprise de haute technologie de la ville de Ningde, dans la province chinoise de Fujian. Les participants ont reçu une liste de leurs pairs et ont été invités à évaluer, en toute confidentialité, l'envie qu'ils ressentaient envers chacun d'entre eux. Ils ont également évalué la mesure dans laquelle ils avaient l'impression que leurs collègues les évitaient.

Un modèle fort est apparu : Les ingénieurs enviaient leurs pairs qu'ils considéraient comme plus créatifs qu'eux, et ostracisaient ceux qu'ils enviaient. Mais les relations avaient aussi leur importance. "Lorsqu'ils se faisaient confiance, partageaient beaucoup d'informations et s'entraidaient beaucoup, l'envie diminuait", explique M. Breidenthal. En revanche, les relations étroites avec les patrons ont eu l'effet inverse : Les ingénieurs créatifs qui étaient proches de leurs patrons étaient plus susceptibles d'être enviés et ostracisés par leurs pairs. Les recherches montrent que l'ostracisme au travail peut entraîner des tensions, un épuisement émotionnel et une dépression.

"Nous ne voulons pas que les gens cessent d'être créatifs", affirme Mme Breidenthal. Ses recherches suggèrent que lorsque les dirigeants et les collègues essaient d'avoir des relations positives avec tous les membres de leur équipe dans une culture de collaboration plutôt que de compétition, les effets négatifs de l'envie peuvent être réduits.

Mais ce n'est pas parce que l'envie est désagréable et douloureuse et qu'elle cause parfois un réel préjudice qu'elle est toujours mauvaise, précise Mme Cohen-Charash. "Les gens sont prêts à tout pour ne pas admettre l'envie, même à eux-mêmes", dit-elle. En agissant ainsi, ils perdent des opportunités et des informations qui peuvent les faire avancer, y compris dans leur carrière.

Ce message résonne pour Alaina Levine. En réfléchissant à l'évolution de sa carrière, elle dit qu'elle en est venue à apprécier les aspects positifs du monstre aux yeux verts. "Il peut servir de tremplin pour nous permettre de nous bouger les fesses, dit-elle, et de faire les démarches qui ont du sens pour nous."

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.