Les crypto-monnaies sont devenues l’expression marchande de la colère populiste, des jeux d'argent et du crime

FTX a été contraint de déposer le bilan le 11 novembre dernier.

Stephen Diehl est un expert des cryptomonnaies. Il est l'auteur de "Popping the Crypto Bubble" (2022) et "The case against crptocurrency" (2020).

Atlantico : Sam Bankman-Fried s'est exprimé pour la première fois publiquement depuis la faillite de FTX. Il dit qu'il est désolé pour ce qui s'est passé et qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais il affirme que ce n'était pas une escroquerie. Que pensez-vous de sa position ?

Stephen Diehl : Nous n'avons pas encore toutes les preuves. Évidemment, il n'a pas été condamné, mais il semble y avoir une prépondérance de preuves que la société qu'il était censé superviser a grossièrement mal géré l'argent des clients, en contradiction avec ses conditions de service, ce qui serait une fraude : mélanger les comptes des clients alors que les conditions de service disent qu'il ne faut pas le faire est une fausse déclaration, et c'est une fraude.

Vous avez une position très dure sur les cryptomonnaies, et vous avez tendance à dire que plus ou moins toutes les cryptos sont une sorte d'escroquerie ?

Oui. C'est la thèse de mon livre "Popping the Crypto Bubble". L'industrie des crypto-monnaies vend des investissements prédateurs basés sur de fausses représentations matérielles de ces investissements au public, ce qui, si vous prenez la définition classique de la fraude dans la plupart des juridictions, représente une tentative de tromperie et de fausse déclaration. Oui, c'est une fraude classique. Donc, il se trouve que je suis d'accord avec la plupart, je dirais, des responsables bancaires à travers le monde. Si vous regardez ce qu'est le président de la Banque centrale européenne, ils ont publié un document hier qui, en termes non équivoques, a qualifié le bitcoin d' « actif intrinsèquement sans valeur », lié à la criminalité, au financement illicite. Et il n'a probablement pas sa place dans l'Union européenne. C'est l'opinion que je partage également.

Pensez-vous que la faillite de FTX pourrait être le déclencheur qui ferait éclater la bulle cryptographique ?

La cascade de faillites à laquelle nous assistons actuellement a été initiée par l'effondrement du Stablecoin appelé Terra Luna en juin dernier. Et ce que vous voyez, c'est cette sorte de vague de faillites en cascade qui vient de cet effondrement pour atteindre ce pic de faillites qui semble être en cascade à travers l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ce qui arrive quand ces entreprises sont si opaques, si interconnectées, et qu'elles sont toutes engagées dans des pratiques de prêts circulaires et des choses qui sont manifestement illégales sur les marchés normaux. Et vraiment, tout cela recrée la crise bancaire du 19ème siècle. Notons que tout s'effondre comme nous l'avons vu en 2008, mais dans un laps de temps beaucoup plus court.

Pensez-vous que la comparaison entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé en 2008 est une bonne comparaison ? Qu'est-ce que cela dit de l'industrie de la cryptomonnaie ?

Il y a beaucoup de parallèles entre la crise financière mondiale et l'effondrement des crypto-monnaies. Certainement, beaucoup de la création de ces produits financiers complexes. Et un manque de compréhension des risques systémiques impliqués. La différence entre 2008 et l'effondrement des cryptomonnaies est qu'avec les titres adossés à des créances hypothécaires, qui étaient les actifs toxiques qui ont conduit à l'effondrement de Bear Stearns et Lehman Brothers, il y avait en fait des actifs réels derrière ces produits. Il s'agissait en fait de maisons. Des crédits étaient émis pour que les gens puissent contracter des prêts hypothécaires. Avec la crypto, c'est de la pure spéculation sur rien. Les gens échangent ces choses purement sur la base de ce qu'on appelle la théorie du plus grand fou en économie. Donc, puisqu'il n'y a pas d'actifs réels sous-jacents, ce ne sont pas des marchandises tangibles et ce ne sont pas des investissements dans une chose commune qui produit réellement des profits. La seule chose que vous pouvez faire avec un actif cryptographique, c'est espérer le refourguer à quelqu'un de plus bête que vous, et ainsi de suite pour toujours. Donc c'est une chose insoutenable. Tout comme l'était la croyance dans les titres adossés à des créances hypothécaires en 2008. Mais il y a aussi beaucoup de parallèles avec l'effondrement des dotcoms et le même genre de manie spéculative qui se produit sur les marchés depuis des siècles. Le plus gros mensonge, le plus gros mensonge de la finance, c'est que cette fois c'est différent.

Et avez-vous une explication de ce qui a créé l'intérêt pour les cryptos en premier lieu et la bulle ?

Qu'est-ce qui a créé la bulle pour les crypto ? Oh, c'est une question complexe. Elle s'étend sur au moins six chapitres de mon livre. Je ne l'attribuerais pas à un seul facteur, mais une grande partie peut être attribuée à l'environnement macroéconomique, en particulier dix ans de taux d'intérêt pratiquement nuls. Il y a beaucoup d'argent qui inonde le système, ce qui augmente de plus en plus la valeur des actifs et des actions, qui n'ont pas donné les rendements réguliers que les investisseurs recherchent. Et donc, que font-ils ? Ils n'obtiennent pas de rendement sur le marché boursier. Ils continuent à investir dans des produits de plus en plus risqués. Et les cryptomonnaies se sont avérées être l'exutoire de la forme la plus extrême de risque au plus fort des taux d'intérêt nuls. Mais avec les banques centrales du monde entier qui relèvent les taux d'intérêt maintenant, il y a beaucoup moins d'appétit pour le risque quand vous pouvez mettre votre argent sur un compte bancaire et obtenir, vous savez, 4% sur des CD. Et donc, quand ça arrive, beaucoup de crypto s'effondrent. Mais il y a beaucoup de facteurs complexes qui ont donné lieu à cette manie spéculative. Il y a beaucoup de fondements économiques, sociaux et techniques de la crypto qui attirent certains groupes de personnes pour des raisons idéologiques ou politiques.

Dans une récente interview accordée au Financial Times, vous avez déclaré que les crypto-monnaies sont la "marchandisation de la colère populiste, du jeu et du crime". Que voulez-vous dire ?

Dans le monde entier, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, nous avons assisté à la montée du populisme, une croyance qui, en gros, dit qu'il y a une classe d'élite qui corrompt nos sociétés et s'enrichit. Et que l'homme du peuple doit reprendre le contrôle. C'est ce qui explique la montée de gens comme Donald Trump, le Brexit au Royaume-Uni et Le Pen en France. Et la cryptographie, l'idéologie et le marketing qui la sous-tendent sont enveloppés dans le même type de coquille idéologique que ces leaders populistes. C'est la croyance que le système financier lui-même est intrinsèquement corrompu et truqué contre le commun des mortels. Et il y a un fond de vérité là-dedans. Il y a beaucoup de crimes en col blanc qui ne sont pas poursuivis. En 2008, il n'y a pas eu beaucoup de banquiers qui ont été emprisonnés à la suite de la crise financière mondiale, et beaucoup de gens ont souffert. Ils s'appuient donc sur un noyau de vérité. Mais ils poussent la chose à l'extrême et disent, en gros, qu'il faut construire un tout nouveau système financier comme un phénix : ce nouveau système renaîtra des cendres de la corruption. L'idée maîtresse de la crypto est de réinventer l'argent à partir des principes de base, indépendamment des structures de pouvoir existantes. Et pour moi, cela revient à prendre la colère populiste des gens contre le système financier et à la financiariser pour en faire un actif dans lequel ils peuvent investir avec la promesse d'une transformation sociétale et d'une sorte de renaissance au sein de ce nouveau système financier où la corruption du passé n'est plus possible, et où l'homme du peuple se verra accorder un statut égal dans l'ordre financier.

Pensez-vous qu'avec la crypto et la tentation de l'écosystème financier, il y a une sorte de démarche spirituelle en cours ?

Absolument. Il y a un chapitre entier sur ce sujet dans mon livre, en fait. Il s'appelle "The Cult of Crypto", où nous analysons la base sociologique des récits cryptographiques. Et je dirai ceci, c'est une sorte de sous-ensemble des personnes impliquées dans la crypto, mais il y a définitivement cette sorte de mouvement quasi-religieux à l'intérieur de la crypto qui voit quelque chose comme le Bitcoin presque comme une pure manifestation divine, comme Satoshi. Et ils croient que cette technologie parfaite et incorruptible est arrivée et que c'est la sorte de solution messianique qui va inaugurer un nouvel ordre financier libre de la corruption du passé. Ils croient vraiment à l'idéologie selon laquelle le bitcoin va remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve mondiale et que leur foi dans la crypto-monnaie va les mener au salut. Et cela a définitivement des connotations d'idéations religieuses très séculaires. C'est une idéologie très bizarre, mais elle a toutes les caractéristiques d'une secte, elle est contrôlée par le milieu, elle a ce qu'on appelle des clichés qui mettent fin à la pensée, qui sont des phrases courtes que les gens prononcent pour étouffer la dissidence. Donc, "tu ne vas pas y arriver". "Tu ne comprends pas", "amuse-toi à rester pauvre". C'est une idéologie très insulaire. Il s'agit de contrôle et de croyance en des choses non altérées par la raison ou la logique.

A cet égard, la crypto est spécifique ?

Eh bien, malheureusement, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a d'autres religions séculaires, des cultes de la personnalité qui se sont toujours manifestés au cours de l'histoire. Le culte de Staline en Union soviétique était une sorte de religion séculaire. Certaines personnes affirment la même chose à propos du style chinois ou de la Scientologie. Ces choses existent sous d'autres formes dans notre société, c'est juste un peu étrange que cela ait pris la forme de l'économie.

Et pensez-vous que cet aspect sectaire puisse expliquer le harcèlement et les menaces que vous recevez pour avoir critiqué le système ?

Absolument. Je veux dire, il suffit de regarder les réponses que moi ou n'importe quel journaliste sensé poste sur Twitter, même en critiquant de loin la crypto, ils sont harcelés pendant des jours et des jours. Pour eux, c'est une idéologie qui ne peut être remise en question. C'est comme un dogme et la croyance que seules les technologies inaugurent un nouveau système financier qui va apporter la libération. Ce n'est pas de la logique, c'est de la foi. Et si vous remettez en question la foi, alors vous êtes un étranger à cette sorte de religion séculaire. Et vous devez être ostracisé.

Je ne vais plus souvent aux conférences sur la cryptographie parce que j'ai peur de côtoyer ces gens, car certains d'entre eux sont légitimement assez fous et une grande partie de la cryptographie est à un pas du crime organisé.

Que pensez-vous qu'il faille faire contre les cryptomonnaies ? Devrions-nous essayer de les contrôler ? Devrions-nous essayer de les faire disparaître ?

Au début de l'année, j'ai organisé une grande campagne pour écrire une lettre au Congrès des États-Unis avec 1500 autres ingénieurs en logiciel pour leur faire part de nos préoccupations concernant cette technologie et de ce que le gouvernement américain doit faire selon nous. Je ne prendrai que l'exemple des États-Unis, mais je pense que d'autres pays, comme l'Union européenne ou la Grande-Bretagne, pourraient aussi faire de même. Mais il y a un ensemble de lois qui sont en vigueur depuis presque cent ans maintenant. On l'appelle le cadre de sécurité, et c'est l'ensemble des règlements qui régissent les actions et les obligations. Ce sont des actifs financiers intangibles. Il s'agit essentiellement de deux lois mises en place après la Grande Dépression aux États-Unis, appelées Securities Act of 1934 et Securities Exchange Act. Et c'est la réglementation du marché qui supervise des choses comme les actions. Ainsi, si vous achetez une action d'Apple à la Bourse de York, l'achat et la vente de cette action d'Apple s'inscrivent dans ce cadre. Mais à l'heure actuelle, la crypto n'est pas réglementée dans le même cadre que d'autres actifs incorporels comme la crypto. Les bourses de crypto-monnaies agissent essentiellement comme des courtiers non réglementés qui vendent des titres non enregistrés et non autorisés. (Un courtier est une entreprise qui vend des actions au public et qui en assure la garde en son nom).

Ce qu'il faut vraiment faire, c'est soumettre les actifs cryptographiques au même cadre réglementaire que tous les autres actifs financiers. Le problème est que dans la plupart de ces situations, ces actifs sont probablement illégaux, et ils ne survivraient pas dans le cadre réglementaire parce que la base sous-jacente de ces actifs est économiquement absurde et beaucoup d'entre eux sont carrément des escroqueries et des Ponzi. Ce qu'il faut donc faire, du moins dans l'Union européenne et aux États-Unis, c'est commencer à traiter ces bourses, comme celle qui s'est effondrée, comme des courtiers en valeurs mobilières. Et si vous faites cela, la plupart des problèmes avec la crypto disparaîtraient probablement parce que, comme nous l'avons vu avec FTX, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait une ségrégation de l'argent des clients. C'est une norme à laquelle chaque institution financière réglementée doit se conformer. Il y aurait également une séparation des préoccupations, par exemple une bourse ne pourrait pas avoir un fonds spéculatif attaché à la négociation contre ses propres clients, et il devrait également y avoir des tiers qui conserveraient les avoirs des clients lorsqu'ils effectuent des transferts entre différentes institutions. Et ces tiers doivent être indépendants de la bourse elle-même, de sorte que s'il y a une faillite comme celle de FTX, il y ait un moyen de récupérer les avoirs.

Ces personnes, en raison de la forte tendance libertaire des crypto-monnaies, ne veulent pas se voir soumises au même cadre réglementaire que le reste du système financier. Et c'est un problème parce que le système a très, très bien fonctionné au cours des cent dernières années. Il n'est pas parfait, mais il empêche des choses comme l'implosion de FTX en 48 heures. Cela ne pourrait tout simplement pas se produire si nous ramenions simplement ces choses sous un ensemble très raisonnable de protections des investisseurs, de divulgations et de protections du marché.

Mais si nous devons réglementer les crypto-monnaies, comme vous pensez qu'elles devraient l'être, compte tenu du fait qu'une partie d'entre elles est illégale, comme vous l'avez mentionné, cela ne signifierait-il pas qu'il n'y aurait plus rien ?

Probablement pas. Je pense qu'au strict minimum, 99 % de la crypto-monnaie s'effondrerait. Peut-être même à 100 %, car pour les mêmes raisons que celles évoquées par la BCE, il n'y a aucune valeur intrinsèque à ces actifs. Contrairement à une action d'Apple, où les gens aiment leurs téléphones, ils les vendent pour faire du profit. Ce profit est réinvesti dans l'entreprise et distribué aux actionnaires. Et c'est pourquoi les actions Apple ont de la valeur. Avec les crypto-monnaies, il n'y a rien de sous-jacent. C'est un jeu purement spéculatif sur le fait qu'il y a un nombre infini d'idiots qui achètent inconsidérément dans le futur pour toujours. C'est une chose insoutenable. Donc, je suis presque entièrement certain que la grande majorité de l'industrie cryptographique va s'effondrer sous le poids de ses propres absurdités économiques.

Que pensez-vous des États ou des États régionaux qui envisagent de développer une cryptomonnaie d'État ?

Eh bien, une crypto-monnaie d'État est en quelque sorte une contradiction dans les termes. Les crypto-monnaies sont, par nature, décentralisées, ou du moins le réseau l'est. Donc, s'il y a un émetteur central comme une banque centrale, ce n'est pas vraiment une crypto-monnaie, c'est juste une monnaie. Et le fait est que l'argent dans notre système financier numérique est déjà largement numérique, du moins en Europe, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Je ne suis donc pas prêt à rejeter entièrement cette idée pour le moment, car elle ne présente aucun des problèmes que rencontrent les crypto-monnaies, puisque, par définition, elle est émise par la Banque centrale européenne et se trouve dans le même périmètre réglementaire que le reste du système financier. Je ne vois donc pas de problème en soi. Mais on ne voit pas bien quel problème cela résout puisque l'argent est déjà numérique. Et, au moins en Europe, nous avons la chance d'avoir un système de paiement très rapide qui est déjà pratiquement en temps réel, qui a des normes assez bonnes pour l'inclusion financière et qui est incroyablement efficace. Donc, pour moi, les monnaies numériques des banques centrales sont en grande partie une solution à la recherche d'un problème.

Sur votre blog, il y a une section dédiée à "web3 is bullshit". Pourquoi ?

Ma thèse est que Web3 n'est qu'une campagne de marketing visant à rebrandiser la crypto comme une nouvelle version d'internet. Donc, il n'y a pas de distinction entre crypto et web3. C'est la même chose.

Que pourrait-il se passer maintenant ?

Je ne suis pas optimiste pour la crypto. Je pense que ce que vous voyez est le précurseur d'un effondrement du Cryptomarket. Je ne peux pas prédire le calendrier de cela. J'ai essayé dans le passé et je me suis trompé. Je vais vous donner ma meilleure estimation de ce que je pense qui pourrait arriver. Mais l'espace est incroyablement imprévisible. Il y a une affaire qui fait date. Elle se déroule aux États-Unis et s'appelle Securities and Exchange Commission versus Ripple Labs, qui va largement créer un précédent dans les tribunaux sur la façon de classer les crypto-actifs. La Securities and Exchange Commission est le régulateur américain qui supervise les actions et les obligations. Et avec cette affaire derrière eux, je pense que la SEC a l'autorité pour ensuite sévir contre les échanges de crypto et les forcer à venir s'enregistrer en tant que courtiers, ce qui serait une perturbation majeure de leur activité et de leur rentabilité, et je pense qu'ils devraient retirer de la liste la plupart des actifs qu'ils vendent actuellement et probablement céder une grande partie de ces valeurs crypto notionnelles. Donc, dans cette situation, je pense que les États-Unis deviennent incroyablement hostiles aux sociétés de crypto-monnaies. La plupart d'entre elles devraient fermer leurs portes et probablement fermer leurs portes parce que les activités qu'elles mènent actuellement sont probablement illégales. À ce moment-là, elles se déplacent à l'étranger, ou elles essaient de se déplacer vers des juridictions plus amicales. Mais je m'attends à ce que l'Europe et la Grande-Bretagne emboîtent le pas à l'Amérique, car c'est généralement ainsi que les choses fonctionnent dans le monde aujourd'hui. L'Amérique a tendance à prendre la tête en matière de réglementation financière, et beaucoup d'autres entreprises vont s'inspirer des modèles qui fonctionnent là-bas et les appliquer au niveau national. Et ensuite, les différentes juridictions les classeront différemment. Je pense qu'en Europe, il sera soumis aux mêmes paramètres que les jeux d'argent. Peut-être qu'une partie sera autorisée à exister, mais elle sera en quelque sorte reléguée aux paris sportifs et, vous savez, aux casinos, car c'est vraiment ce dont elle se rapproche le plus, plutôt que d'investir. Elle pourrait survivre un peu dans d'autres juridictions moins réglementées. Mais on peut s'attendre à un effondrement quasi total de la capitalisation boursière de l'ensemble du secteur. Donc, imaginez un monde où le Bitcoin est, vous savez, à 0.10$. Et ce n'est qu'un simple véhicule pour le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et les flux d'argent noir vers des abris fiscaux, qui existeront probablement toujours. Mais c'est quelque chose qui est poussé en marge du système plutôt que d'y être intégré.

Et pensez-vous que les gouvernements et les autorités en général sont prêts à prendre des mesures contre la crypto ?

Oui. Je veux dire, l'autorité existe pour fermer tout ça demain s'il y avait une volonté politique. Tous les échanges de crypto sont subordonnés à une chose, à savoir l'accès au réseau de correspondants bancaires, qui est entièrement libellé en dollars. Et si ces échanges offshore vendent des titres illégalement à des personnes américaines. Ils se retrouveront rapidement sanctionnés, et à ce moment-là, leur capacité à accéder aux banques, c'est-à-dire la capacité à recevoir et à effectuer des virements et à recevoir des paiements immédiatement, sera coupée jusqu'à ce qu'ils soient essentiellement un paria de la communauté internationale. Et vous ne pouvez pas faire du business si vous êtes une entité sanctionnée. Et c'est le sort que je vois pour la plupart des échanges non conformes.

Qu'en est-il de la situation en France ?

D'un point de vue français, ce qui se passe là-bas avec le gouvernement qui s'acoquine avec certains de ces échanges semble être assez troublant. Je pense qu'il y a beaucoup de risques pour la réputation de la France elle-même. Je ne veux pas qu'elle devienne le prochain Bahamas, parce qu'elle souffre de la réputation des Bahamas et de leurs régulateurs financiers. Si cela devait se produire en France, la France est d'une importance systémique pour l'ensemble du bloc européen. Et si nous avions une sorte de ruée vers les banques à l'intérieur du système financier français, ou si la France devenait une sorte de plaque tournante de la crypto-monnaie en Europe et qu'il y avait un autre effondrement, ou qu'ils se retrouvaient du mauvais côté de la réglementation américaine, cela pourrait être assez dommageable. Et donc je pense qu'avec le gouvernement qui est actuellement au pouvoir là-bas, je pense qu'ils doivent se poser de sérieuses questions pour savoir s'ils veulent copier le modèle des abris fiscaux et devenir une plaque tournante de la crypto, parce que je pense qu'il y a très peu d'avantages à faire entrer ces types d'entreprises vraiment louches, en fait, des casinos dans l'Union européenne. Et la France semble être une sorte de point d'entrée pour le moment.