"Les Chatouilles, ou la danse de la colère" : une performance consacrée qui n’a rien perdu de sa puissance bouleversante

Cette pièce est un formidable coup de poing, un combat contre l’oubli dont le public sort sonné. En mêlant souvenirs d’enfance qui ont provoqué ce traumatisme effrayant, danses effrénées qui rythment le spectacle et confession poignante sur l’incroyable indifférence et naïveté de ses parents, Andréa Bescond a construit un spectacle à l’issue duquel elle aura réussi à partager ses tourments avec les spectateurs.

Que dire du texte et de l’interprétation d’Andréa Bescond, ainsi que de la mise en scène d’Eric Métayer ? Qu’ils sont impeccables, en osmose parfaite et que, comme le corps et l’esprit d’Odette, ils ne font plus qu’un.

La danse a probablement sauvé Odette en lui permettant d’expurger sa violence, de donner un sens à sa vie artistique et d’exprimer sa sensibilité. La force et la fantaisie qui émanent de ce spectacle, dans un processus de résilience incroyable, mêlent drame et drôlerie, force et légèreté

La pièce a dix ans, et c’est déjà un classique. Elle a été écrite et montée à une époque où le rapport à la pédocriminalité et à #metoo n’avaient pas encore libéré les centaines de témoignages comme celui d’Odette.

A la fin du spectacle, le public, comme un seul homme, se lève d’un bond en signe de reconnaissance et de fraternité pour la performance d’Andréa Bescond et ce qu’elle représente.