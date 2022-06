"Les associés du grand platane n'ont peur de rien !" de Michel Seyrat : aventure, amitié, humour, trois ingrédients à déguster pour les 8-11 ans !

"Les associés du grand platane n'ont peur de rien !" de Michel Seyrat a été publié aux éditions Les Presses d'Ile-de-France.

"Les associés du grand platane n'ont peur de rien !"

De Michel Seyrat

Les Presses d'Ile-de-France,

142 pages , 6.80€

Notre recommandation : BON

THÈME

Ils sont 6 copains de CM2 à se retrouver après l’école, celle des Collinettes, au pied du vieux platane du jardin public. Ce n’est pas un roman d’une seule traite mais une suite de 7 histoires qui vont démontrer que l’on peut être un enfant et faire du bien autour de soi, se livrer à des activités intelligentes (par exemple un concours de photos organisé par la Mairie), organiser une fête surprise pour la soeur d’un ami (avec l’aide de l’équipe des filles La Compagnie du 42), rapporter un dessin mystérieusement disparu (volé ?) de la bibliothèque, porter secours à un plus jeune ou à un plus âgé sans abri, sauver leur arbre centenaire, bref, ne jamais se décourager et faire face aux situations embarrassantes de la vie quotidienne avec énergie, imagination et bienveillance.

POINTS FORTS

Joliment présentés, illustrés par les dessins de Nikao, d'un format pratique, ces histoires ont l’avantage de n’être pas trop longues et d’êtreparfaitement rédigées dans un langage choisi et simple.

L’histoire de la descente en canot du canyon Vert, par exemple, échoué sur des galets, qui oblige les copains à passer la nuit dans une grotte (brrrr…) tiendra les jeunes lecteurs en haleine ; un chapitre particulièrement réussi pour donner le piment de l’aventure.

Quant à celle intitulée “Sans abri, c’est pas une vie”, elle permet de comprendre que, même enfant, on peut avoir des idées pour alléger les difficultés de quelqu’un.

QUELQUES RÉSERVES

J'ai eu une légère difficulté à mémoriser la personnalité de chacun de ces enfants, un portrait physique et psychologique plus détaillé m’y aurait aidée.

ENCORE UN MOT...

Ce premier volume d'une collection jeunesse est suivi d'un deuxième Les associés du Grand Platane vont de l'avanttout aussi amusant à lire et que l’on peut également recommander car il reste dans le même état d’esprit que le premier.Un troisième est attendu...

UNE PHRASE

“Le mercredi en fin d'après-midi, les Associés ont l’habitude de se retrouver autour de leur arbre fétiche, parfois juste pour chahuter et jouer, souvent pour organiser les aventures dans lesquelles ils se lancent sans toujours savoir où cela va les mener. Ce soir-là, Abel et Eric, qui ont invité Greg à la réunion, expliquent le projet d’organiser un super goûter pour sa sœur et pourquoi. Chacun connaît des parents qui se séparent, et comprend. Tout le monde est décidé à réussir cette fête”. (p. 24)

L'AUTEUR

Comme dans la potion magique, Michel Seyrat est tombé dans les livres… de la librairie de ses parents à Nice. Agrégé de lettres, il a enseigné dans le Berry, à Alès et bien sûr dans sa ville natale. Auteur d’anthologies, chroniqueur littéraire, conteur, romancier, il a choisi de mettre son talent au service des jeunes, pour ses enfants et petits-enfants, tout d’abord, et plus largement pour les milliers d’adolescents chezdes Scouts de France au sein des Editions d’Ile de France.

Le dessinateur et graphiste Nikao (Nicolas Francescon) a travaillé durant dix années dans différentes agences de communication avant de se consacrer entièrement à sa passion :peindre, crayonner, dessiner, utiliser le 3D…. bref, illustrer tout ce qui l’amuse !