Les applications de rencontre créent leur lot de problèmes à leurs utilisateurs. Voilà comment les régler

Des centaines de millions de personnes dans le monde utilisent des applications de rencontres. Mais seule la moitié des utilisateurs disent avoir eu des expériences positives. En effet, 11 % des utilisatrices de moins de 50 ans ont reçu des menaces de violence. Il y a certainement une meilleure façon de concevoir ces applications.

Les sites et applications de rencontre ont facilité la recherche de partenaires sexuels et romantiques, en élargissant le bassin de partenaires potentiels à l'ensemble de l'internet. Environ 10 % des hétérosexuels et 24 % des LGB ont rencontré leur partenaire à long terme en ligne. Mais les applications ont également introduit (ou modernisé) de nombreux problèmes éthiques liés aux rencontres.

Avant les applications de rencontres, de nombreuses personnes rencontraient des partenaires par l'intermédiaire de leur famille, de leurs amis ou de leur travail, ce qui signifie que les partenaires potentiels étaient souvent "contrôlés" par des personnes en qui nous avions confiance. Lorsque vous rencontrez quelqu'un sur une application, vous ne savez souvent rien de cette personne, si ce n'est ce qu'elle choisit de vous dire. Le fait de rendre la recherche de l'intimité plus privée et individuelle a augmenté le potentiel d'expériences négatives ou nuisibles.

Les applications vous permettent de contrôler la manière dont vous vous présentez et d'affiner vos rencontres à l'aide de filtres. Beaucoup y voient un outil utile et libérateur qui leur permet de clarifier leur identité et de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Il existe même des applications de rencontre réservées aux personnes ayant certaines opinions politiques.

Mais plus vous faites preuve de discernement, plus vous contribuez - souvent sans le savoir - à une discrimination injuste. De nombreuses personnes sont écartées ou filtrées en raison de leur race, de leurs capacités, de leur classe sociale ou de leur apparence. Par exemple, 99,8 % des jeunes utilisateurs noirs appartenant à une minorité sexuelle ont été victimes d'une forme ou d'une autre de discrimination sexuelle raciale. Et seuls 3 % des contacts initiés par des Blancs sont destinés à des Noirs. Des personnes handicapées ont déclaré avoir reçu des "commentaires insultants, apitoyants ou agressifs", ou avoir douté de leur capacité à avoir des relations sexuelles.

Les applications sont conçues avec soin pour retenir votre attention grâce à des éléments et des récompenses qui donnent l'impression de jouer à un jeu. Cela peut éloigner votre comportement de vos valeurs. Vous pouvez souhaiter quelques interactions bienveillantes et nuancées, ou un amour romantique engagé, mais vous vous retrouvez excité par les notifications ou entraîné dans de nombreuses conversations sporadiques d'une manière que vous jugez aliénante. Le ghosting - le fait de quitter soudainement une interaction sans explication - est sans doute un manque de respect, mais il peut sembler logique lorsque les applications vous entraînent dans des conversations qui ne mènent nulle part ou dans des situations de harcèlement.

L'utilisation des applications se transforme même en une activité à part entière, devenant moins un moyen de rencontrer des gens qu'une source d'attention, de validation et d'intrigues sexuelles dans votre poche.

Enfin, les applications de rencontre encouragent les utilisateurs à s'objectiver les uns les autres par un jugement rapide basé sur l'apparence. Qu'il s'agisse de passer rapidement d'une photo à l'autre sur des applications comme Tinder ou de la grille de torses de Grindr, les applications de rencontres permettent de se débarrasser facilement d'un coup d'œil.

Les applications de rencontres peuvent-elles être meilleures ?

Nous sommes des chercheurs en amour et en relations qui ont étudié les rencontres en ligne, l'idée de compatibilité, la nature de l'amour, la non-monogamie et les besoins des minorités sexuelles.

Notre exploration continue de ces sujets nous a convaincus que les personnes qui conçoivent les applications de rencontres pourraient faire davantage pour améliorer l'expérience des utilisateurs. C'est pourquoi, au Centre for Love, Sex, and Relationships de l'université de Leeds, nous lançons également un nouveau projet de recherche sur les rencontres éthiques en ligne afin d'explorer comment les applications peuvent devenir une meilleure expérience pour tout le monde.

Certaines applications ont déjà commencé à le faire. Bumble ne permet qu'aux femmes de faire le premier pas et a ajouté une fonction qui rend automatiquement floues les images de nudité, laissant aux utilisateurs le choix de voir ou non la photo. Tinder a ajouté de nouvelles fonctions de sécurité, telles qu'une IA qui détecte si un message peut contenir un langage offensant ou sexuellement explicite, et qui incite les utilisateurs à réfléchir à deux fois avant de l'envoyer.

Mais la société pourrait aller plus loin. Des fonctions de sécurité améliorées pourraient aider les utilisateurs à signaler les cas de harcèlement. Les applications pourraient mieux informer les utilisateurs lorsque quelqu'un utilise l'IA dans leurs interactions, ou faciliter l'obtention d'un retour d'information de la part des amis, de la famille ou d'autres utilisateurs. Ces améliorations pourraient réduire le risque que les utilisateurs rencontrent des personnes dangereuses.

Les applications de rencontres pourraient fournir aux utilisateurs davantage d'informations sur leurs préférences et leur comportement. Des aperçus statistiques sporadiques ou des "bilans de fin d'année" à la Spotify pourraient aider les utilisateurs à déterminer s'ils sont aussi ouverts d'esprit qu'ils le souhaitent ou s'ils choisissent simplement des personnes d'une origine raciale ou d'une classe sociale similaire.

Enfin, les applications peuvent inciter les utilisateurs à adopter un comportement plus éthique, en les encourageant, par exemple, à ne pas se montrer hostiles à quelqu'un ou en imposant un délai de réflexion aux personnes qui s'adonnent à des échanges en série.

Bien que cela puisse sembler intrusif, rappelez-vous que les applications de rencontres le font déjà - par exemple, en envoyant des notifications qui vous encouragent à consulter l'application régulièrement.

Soyez un meilleur utilisateur de l'application de rencontres

Vous pouvez également prendre des mesures pour interagir de manière plus éthique sur les applications de rencontres. Être plus conscient de ses propres préjugés est un bon début. Il faut aussi essayer d'être plus ouvert aux personnes qui ne correspondent pas à ce que vous pensez attendre d'un partenaire (en particulier lorsque ces préférences peuvent être influencées par des préjugés et des stéréotypes).

Vous pouvez également faire plus attention à ce que vous dites et faites sur les applications. Par exemple, évitez d'envoyer des messages fantômes à d'autres personnes, à moins qu'il ne s'agisse d'une réponse à un comportement abusif. En bref, n'oubliez pas que les rencontres en ligne ne sont pas un simple jeu, même si vous en avez l'impression, et que les images sur votre téléphone sont - généralement - celles de personnes réelles.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation.