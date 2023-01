43% des Français ne sont pas propriétaires de leur résidence principale.

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : Dans quelle mesure les actifs actuels paient deux fois le choc démographique : par leurs cotisations retraites et par le coût de l’immobilier ?

Philippe Crevel : Les jeunes actifs sont effectivement confrontés à des dépenses d’immobilier importantes. Et comme tous les autres actifs, ils supportent des cotisations de retraites élevées (à peu près 14% du PIB). Cela ampute évidemment le pouvoir d’achat et limite les moyens pour les dépenses de logement. Cela concerne principalement les jeunes mais aussi tous ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’acheter de l’immobilier quand il était relativement abordable : 43% des Français ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Les retraités sont 75% à en être propriétaires. Les catégories qui n’ont pas accédé à la propriété sont les jeunes actifs de moins de 30 ans et les ouvriers et employés des grandes agglomération, du fait des prix de l’immobilier.

A quel point la situation sur le marché de l’immobilier est liée au problème démographique ?

Le prix de l’immobilier augmente dans tous les pays de l’OCDE depuis une vingtaine d’années. Les facteurs sont multiples et ne sont pas tous reliés à la démographie. Les taux bas mis en œuvre depuis une dizaine d’années y concourent, la concentration dans les grandes agglomérations également – et d’autant plus avec les limitations de constructions liées aux contraintes environnementales ou au refus des populations déjà installées -. Ceci étant dit, la génération du baby-boom a pu accéder plus facilement à la propriété que les jeunes générations parce qu’il y avait de l’inflation et que les salaires augmentaient. Aujourd’hui, l’inflation revient, mais les salaires augmentent peu. Et ces 20 dernières années, le contexte était peu porteur pour les ménages modestes.

Faudrait-il réformer en prenant en compte les effets de la démocratie sur le système de retraites et sur l’immobilier pour arriver à quelque chose de plus juste ? Via une taxe sur le foncier par exemple ?

Le problème de la taxe sur le foncier est qu’elle ne va pas résoudre la pénurie de logement. Ça dégagerait un peu de richesse mais on ne sait pas quels seraient les effets adverses. La solution fiscale est à manier avec précaution. Ce qu’il faut régler, c’est la pénurie de logements disponibles. On parle de 500 000 logements nécessaires par an, mais seulement 360 000 construits chaque année. L’autre problème, qui concerne le cœur des grandes villes, est lié à la transformation des locations annuelles en locations saisonnières. Cela crée des soucis d’organisation spatiale et repousse les locataires loin des centres. Le risque est que cela privilégie les logements sociaux dont les travers sont connus.

Antoine Levy écrivait sur Twitter : « Quand leurs propres cotisations faibles suffisaient à financer la retraite des générations précédentes (- nombreuses), les retraités actuels ont accumulé durant leur carrière cet immobilier *du fait de la nature même* du système par répartition en démographie favorable. » Partagez-vous ce constat ?

L’âge d’or de la retraite par répartition, ce sont les années 1989-1990. Ce système favorise les carrières complexes et la progression salariale, à condition qu’il y ait des actifs pour payer leur pensions. Aujourd’hui, nous sommes dans un scénario où il y a de plus en plus de retraités et où la population active commencera à diminuer en 2027. Automatiquement, moins il y a d’actifs, plus ils doivent payer pour les retraités. Et comme les baby-boomers ont eu des carrières favorables, ils ont bénéficié de pensions relativement élevées (la pension moyenne est de 1500€), ce qui fait que le niveau de vie moyen des retraités est de 2% supérieur au reste de la population.

C’est pour cela que certains s’interrogent sur l’opportunité de faire participer les retraités ?

La difficulté réside dans le fait que la pension moyenne est à 1500 € et que nombreux sont ceux qui vivent avec moins. Il serait difficile de leur dire qu’ils vont devoir amputer leur pension. Et par ailleurs, les 17 millions de retraités sont des électeurs qui se mobilisent fortement. J’avais émis l’idée il y a quelque temps qu’en matière de dépendance, on pouvait demander principalement aux retraités de cotiser pour cela, puisqu’ils étaient les premiers concernés. Mais ce genre de proposition suscite une hostilité immédiate et largement partagée.

Comment faire pour que les actifs cessent d’avoir cette double peine ?

Il est possible de réfléchir pour agir sur les retraites, mais il faut surtout agir sur l’immobilier : libérer le foncier, industrialiser le secteur du bâtiment – qui souffre d’un déficit de formation et d’une dimension trop artisanale. Il faut aussi réfléchir à la manière d’accélérer la circulation de l’immobilier et favoriser les remises sur le marché. Et il faut réussir à agir sur l’offre pour faire baisser les prix, sans recourir à des solutions qui n’en sont pas, comme l’encadrement des loyers qui mène à des situations contre-productives. Par ailleurs, les politiques de logement social n’encouragent pas à devenir propriétaires, parce qu’ils bénéficient de loyers modérés, et bloquent ceux qui en ont plus besoin.