Intelligence autonome

L’ère des chercheurs-machines : l’intelligence artificielle redéfinit la production du savoir

Pour la première fois, une intelligence artificielle a conçu seule plus d’une centaine de modèles d’IA, dont la plupart surpassent ceux imaginés par les chercheurs humains. Ce système, appelé ASI-ARCH, a été développé par une équipe internationale réunissant l’Université Jiao Tong de Shanghai, le laboratoire GAIR-NLP, et d’autres institutions académiques. Comme AlphaGo avait révélé une intelligence non humaine capable de créer des stratégies inédites, ASI-ARCH inaugure une nouvelle frontière : une IA qui conçoit d’autres intelligences. La recherche scientifique bascule-t-elle dans l’ère des chercheurs-machines ?