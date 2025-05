NOUVEAU PAPE

Léon XIV, premier pape nord-américain de l'Histoire

Élu le 8 mai 2025, en écho à une date lourde de symboles historiques, le cardinal américain Robert Francis Prevost devient le 267e pape sous le nom de Léon XIV. Religieux augustinien, homme de terrain et de gouvernement, il s’inscrit dans une triple filiation : saint Léon le Grand, Léon XIII — père de la doctrine sociale de l’Église — et le pape François, dont il prolonge l’élan réformateur dans un style plus discret. Premier pontife nord-américain, Léon XIV incarne un choix de continuité dans le changement, refusant les replis identitaires comme l’agitation politique. À peine élu, il lance à la foule rassemblée place Saint-Pierre : « Le mal ne l’emportera pas », posant d’emblée la paix, l’unité et l’espérance comme boussoles d’un pontificat naissant.