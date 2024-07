Législatives 2024 : la fin de l’exception politique française ou le chaos

Les forces de l'ordre devant l'Assemblée nationale avant les premiers résultats du second tour des élections législatives françaises à Paris, le 7 juillet 2024.

Comme il se doit, les résultats du second tour de l’élection législative anticipée de ce 7 juillet ont été rassurants pour certains partis et candidats, mais difficiles à accepter pour d’autres. Pour la plupart des citoyens, ils sont chargés d’incertitude.

Gérard Mermet est sociologue, directeur du cabinet d’études et de conseil Francoscopie. Dernier ouvrage paru : Francoscopie 2030 (Nous, aujourd’hui et demain), Larousse, 2018.

Mais, conformément à l’habitude, les représentants de chaque parti ont pu trouver, tout au long de la soirée électorale, des raisons de se réjouir ou de cacher leur déception. Ainsi, le RN est le premier parti de France ; le Nouveau Front Populaire est le premier « bloc » ; La France Insoumise en est la première composante ; Ensemble a largement « sauvé les meubles » ; les Républicains se voient « faiseurs de rois »…

Si l’on examine ces résultats du point de vue des électeurs plutôt que des responsables politiques, ces postures de vainqueurs repliés sur leurs certitudes sont en réalité porteuses d’incertitudes profondes et justifiées pour l’avenir du pays. Le scrutin fait ainsi apparaître quelques leçons fortes, qu’il faudra prendre en compte :

Le Front Républicain, que l’on disait disparu, s’est largement reconstitué. Les désistements de candidats NFP ou Ensemble destinés à éviter les triangulaires potentiellement favorables au RN ont été nombreux et souvent efficaces. Les consignes de votes « anti-RN » des partis concernés ont été largement suivies. La « dédiabolisation » du RN a été mise entre parenthèses, une remise en cause favorisée par le taux de participation élevé.

De nombreux votes en faveur du NFP et de Ensemble n’étaient pas des votes d’adhésion aux programmes et aux personnes qui en ont bénéficié. Ils étaient destinés à éviter ce que beaucoup ont considéré comme le « pire » : une majorité absolue donnée au RN. Les votes « par défaut » ne peuvent donc être considérés comme un plébiscite pour les partis qui en bénéficié. Nombre d’électeurs ont voté pour eux à contrecœur, parfois même en se « bouchant le nez ». C’est pourquoi, plus que les analyses politiques du scrutin telles qu’on a pu les entendre à l’issue de l’élection, la plus pertinente me semble être sociétale.

Dans leur grande majorité, les électeurs (y compris ceux qui ont voté pour le RN) ont indiqué leur volonté d’obliger les partis les moins « inacceptables » à leurs yeux à s’unir pour faire avancer le pays et agir dans des directions qui ne peuvent pas être confiées à un seul et même parti. La grande leçon de ce scrutin est en effet le souhait d’une véritable union nationale, seule capable de faire face aux grands défis, parfois contradictoires, auxquels la France est confrontée, sans qu’il soit possible d’établir une hiérarchie entre ces nécessités :

Mettre en place un programme de réduction des inégalités entre ceux qui ont « trop » et ceux qui n’ont « pas assez » pour vivre (revenus, patrimoines). C’est la mesure phare du NFP, mais il est d’autres réformes à mener pour lesquelles il n’est guère crédible. Une ambition qu’il résume à tort par celle de « l’accroissement du pouvoir d’achat », via notamment le SMIC. D‘abord parce que cette mesure ne concerne (heureusement) qu’une minorité de ménages réellement démunis et vulnérables dans notre pays. Ensuite, parce qu’elle dépend essentiellement de notre capacité à créer de la richesse (PIB), donc de la croissance, en une période qui n’est guère propice. De sorte qu’il est très présomptueux de parier sur elle. Enfin, parce que les inégalités ne sont pas seulement matérielles, mais aussi culturelles. C’est à l’école et dans l’environnement familial et local qu’elles se perpétuent, se développent et s’élargissent tout au long de la vie. Leur accroissement actuel est mesurable. Il est porteur de frustration, donc de colère, de défiance, de révolte et de violence. Outre les questions (essentielles) de morale et de justice, c’est la paix sociale qui est en jeu.

Lutter contre le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement. C’est la raison d’être des écologistes, qui ne s’intéressent guère aux autres domaines dans leurs programmes. On ne peut donc leur confier l’ensemble des actions à mener. Il faudrait d’ailleurs auparavant qu’ils définissent des mesures communes dans leur champ d’intervention.

Rétablir l’autorité, l’ordre et la sécurité dans la vie collective, notamment à l’école. C’est le fonds de commerce du RN, ce qui a longtemps empêché les autres partis de s’en soucier et donc de prendre les mesures nécessaires pour assurer ou restaurer ces valeurs indissociables de la République. Les mesures à prendre passent aussi par la recherche d’un équilibre (entre humaniste et pragmatisme) acceptable et efficace en matière d’immigration. Une autre forme d’autorité dont le RN a pris le leadership, mais qui ne pourra être obtenue que par un compromis entre les forces sociales et politiques du pays.

Réduire les déficits et donc l’endettement déjà insupportable de la France. La campagne législative a été marquée par un silence assourdissant, irrationnel et irresponsable en la matière, dans l’ensemble des programmes. Pourtant, qui peut croire que la France sera exemptée du remboursement de sa dette, si aucun effort ou même sacrifice n’est annoncé et mis en œuvre pour retrouver le chemin de l’équilibre budgétaire ? Les créanciers, les agences de notation, les partenaires de l’Union européenne et le reste du monde se chargeront de faire connaître leur refus de fermer plus longtemps les yeux. Les taux d’intérêt de la dette augmenteront (c’est déjà le cas actuellement), accroissant encore le montant de la dette.

Ainsi, la question de la gouvernance du pays se posera différemment en 2027, ou même avant. Ce seront le FMI et d’autres organismes financiers internationaux qui s’en chargeront, comme ce fut le cas en Grèce en 2010 et au Portugal en 2011 (et auparavant, hors d’Europe, au Mexique en 1982 et 1994, en Asie du sud-est en 1997, en Russie et au Brésil en 1998, en Argentine en 2001). Une humiliation dont la France se remettrait très difficilement. L’économie en « 3D » (Dépenses, Déficits, Dettes) devra donc faire l’objet d’une réforme de fond. Qui s’en chargera ?

D’autres mesures seront évidemment à prendre en matière d’emploi, de chômage, de revenu, d’âge de la retraite, d’économies, etc. Mais elles ne pourront l’être sans tenir compte de la réalité du monde qui nous entoure, de l’attractivité et de la compétitivité du pays.

La fin de l’exception politique française ou le chaos. Tout ceci étant posé, la suite de l’histoire n’est pas si difficile à prévoir qu’on le dit et qu’il y paraît. Elle se résume à deux scénarios principaux. Soit la France décidera de sortir de son « exception politique et économique », et y parviendra en adoptant des mesures d’austérité acceptées par le plus grand nombre., pour le bien commun et la survie du pays. Soit elle sera ingouvernable, jusqu’à ce qu’une révolution intérieure ou une intervention extérieure (du type FMI) change la donne.

Face à cette situation, les partis et la représentation nationale portent donc aujourd’hui une très lourde responsabilité. La solution souhaitée par la majorité des Français est celle de l’Union et du compromis, au moyen d’alliances thématiques ou de coalitions (deux mots encore tabous dans le vocabulaire politique français). Pour des raisons culturelles liées à l’histoire, aux habitudes, aux antagonismes entre les partis, à la psychologie de leurs dirigeants, elle sera difficile à mettre en œuvre. Mais la crise politique ouverte (ou plutôt confirmée) le 7 juillet est une formidable opportunité pour sortir de l’hémiplégie droite-gauche dont souffre notre pays depuis trop longtemps. L’avenir n’est donc pas à découvrir, il est à inventer. Pour nous, mais aussi pour les générations à venir.