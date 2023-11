Le virus tueur qui fait saigner des yeux : la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Un agent de santé de la province de Dhi Qar, dans le sud de l'Irak, tient une fiole contenant des tiques responsables de la maladie hémorragique de Crimée-Congo (MHCC), le 25 mai 2022, lors de la pire épidémie de la maladie détectée dans le pays.

Atlantico : Suite à la détection, le 6 octobre 2023, du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans des tiques qui étaient collectées sur des bovins dans les Pyrénées-Orientales, que faut-il penser de ce virus ?

Etienne Decroly : Jusqu'à présent, il n’était pas certain que des tiques, présentes en France, soient porteuses de ce pathogène. Mais avec cette découverte, il y a dorénavant un risque de zoonoses ou d'infections chez les personnes qui seront piquées par des tiques infectées par ce virus. Ce virus est un virus de classe 4. Les effets vont donc être constatés dans la région où ce virus a été détecté, c'est- à- dire dans le Sud-Ouest de la France. Il y a très peu de tiques pour l'instant qui sont touchées par ce virus. Le risque est très faible. Mais des tiques infectées par ce virus étaient déjà présentes, par exemple, en Espagne. Il y a donc une extension de la zone géographique dans laquelle des tiques infectées sont présentes, avec ces découvertes en France.

Quel pourrait être finalement le risque lié à la zoonose. Quel pourrait être le risque de contamination à l'homme ?

Le risque de contamination à l'homme principal est un risque lié à la morsure de ces tiques qui peuvent transmettre des pathogènes. Il n'y a pas que ce seul pathogène-là, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est transmis par les tiques. Il y a d'autres virus qui peuvent être transmis par les tiques. La transmission inter-humaine, heureusement, est relativement rare et elle ne se fait pas par voie respiratoire. Elle se fait par des contacts directs avec des fluides corporels et il n'y a pas de contaminations respiratoires par ce type de virus.

Est-ce que cette maladie, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, est une cousine d'Ebola ?

Il s’agit d’un virus qui est d'une autre famille qu'Ebola. En revanche, les points communs entre le virus Ebola et ce virus-là sont le fait que ces virus donnent des fièvres hémorragiques et leur taux de létalité chez les personnes infectées est assez élevé. Le taux de létalité lors d'une infection à Ebola est estimé, selon les souches d'Ebola, entre 50 et 70 %, alors que pour le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le taux de létalité est de l'ordre de 30 à 40 %.

Quels pourraient être les moyens de lutter efficacement contre la propagation de cette maladie chez les tiques et les bovins ?

Les moyens de lutte sont assez limités. Pour lutter contre ce type de maladie, il faut évidemment détecter les tiques, faire de la surveillance. Chez les bovins, cette maladie ne pose pas des problèmes dramatiques, mais par contre, il faudrait qu'il y ait de la surveillance évidemment, particulièrement là où il y a des suspicions d'infections chez les bovins.

Est-ce que le réchauffement climatique pourrait faire évoluer la zone de ce virus avec le déplacement des insectes ?

C'est effectivement l’une des hypothèses. Les modifications climatiques induisent des modifications des écosystèmes avec les déplacements de parasites. Cette problématique est largement documentée et connue, notamment avec la problématique du moustique tigre qui a maintenant colonisé nos régions en France. Il y a d'autres espèces animales dont la zone dans laquelle ils se répandent dépend évidemment du climat et est modifiée par les changements climatiques.

Plusieurs organismes comme l'OMS ont lancé une alerte et une vigilance concernant le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Or, la France n'a pas encore fait le même choix. Est-ce qu'il ne faudrait pas être plus vigilant, ne serait-ce que sur le plan sanitaire vis-à-vis des animaux ?

Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de cas humains. En Espagne, il y a eu quelques cas sporadiques qui ont été détectés, alors que le virus, on le sait maintenant, est présent depuis plusieurs années chez les tiques. Donc, il n'y a pas d'urgence « sanitaire » pour le moment. Par contre, cela doit être un point de vigilance important, à partir du moment où un pathogène potentiel important est détecté dans des espèces animales qui sont présentes sur le territoire français, il faut évidemment déployer tous les efforts nécessaires de manière à ce qu'il y ait de la surveillance épidémiologique, si les personnes ne sont pas encore massivement infectées, on puisse évidemment repérer plus facilement et plus aisément les premiers cas. L'enjeu est d'avoir une meilleure surveillance épidémiologique.

Est-ce que ce virus serait susceptible de muter un petit peu comme le Covid avait muté ou pas du tout ?

Tous les virus mutent. C'est une caractéristique générale des virus. Dans un contexte où il y a une pression de sélection, les virus vont développer de nouveaux variants qui vont mieux résister aux contraintes et donc vont pouvoir continuer à se propager.

Mais nous ne sommes pas dans une situation du tout qui ressemble à la situation du SARS-CoV-2. Il n'y a pas de cas en France chez les humains. La transmission inter-humaine est assez rare et elle ne se fait pas du tout par voie respiratoire, mais elle est par contact direct, donc les moyens de contrôle sont bien meilleurs.