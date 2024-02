"Le vertige" d'Hadrien Raccah : comment une simple phrase vire à l’affrontement entre quatre amis

"Le vertige" d'Hadrien Raccah est à voir au théâtre de la Madeleine à Paris.

Le vertige

De Hadrien Raccah

Durée : 1 heure 15

Mise en scène Serge Postigo

Avec Andy Cocq, Alexis Moncorgé, Anne-Sophie Germanaz et Arthur Fenwick

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Quatre amis d’enfance, dont deux frères, se retrouvent pour la naissance du bébé de Tom. La question est de dire (ou pas) à Tom que son bébé est laid comme un pou ou, au contraire, faut-il se pâmer d’admiration, ne serait-ce que par charité chrétienne ?

Sans crier gare, cette discussion tourne rapidement en règlement de comptes et prédit le drame à venir.

POINTS FORTS

Lorsque nous entrons dans la salle pour nous installer, le rideau est relevé et nous entrons tout de suite dans un superbe décor, très élégant, dû à Stéphanie Jarre, avec des pierres anciennes, une terrasse où se trouvent nos quatre larrons.

L’idée originale d’une voix off - dont nous découvrirons plus tard à qui elle appartient - nous met en situation, et nous présente les quatre lascars avec humour :

Tom, le nouveau papa auto-satisfait qui réussit tout ce qu’il fait, transforme quasiment en or tout ce qu’il touche, et ce ne peut être que vrai, puisque c’est lui qui le dit !

Benjamin son frère, la sensibilité en bandoulière, normal, vu qu’il est prof de musique ;

Lisa, la comédienne qui s’invente des rencontres célèbres pour masquer son absence de rôles (à chacun sa béquille) ;

enfin Marc, le bon copain qui a l’habitude de s’écraser… d’autant qu’il travaille pour Tom.

Comment un sujet banal à pleurer -peut-on dire la vérité au sujet d’un enfant résolument moche, quand bien même on sait qu’à de rares exceptions, un enfant à la naissance n’est pas de toute beauté – se transforme, sans que l’on ait vu le coup venir, en pugilat à la fois virulent et tendre entre quatre personnes qui se côtoient quotidiennement sans faire de vagues ? • L’affrontement entre les amis est rude, sans concession, et chacun en prend pour son grade.

QUELQUES RÉSERVES

Le jeu inégal des comédiens : très réussi chez Benjamin, un peu forcé chez Tom, très remuant chez Marc, bon chez Lisa.

ENCORE UN MOT...

Ce spectacle est amusant, enlevé, avec des comédiens fort sympathiques dans un agréable décor : que demander de plus ?

C’est le propre du théâtre de nous distraire de nos misères quotidiennes. Ici, la mission est accomplie.

UNE PHRASE

Plutôt quelques phrases

« A quoi ça sert d’avoir une Twingo si tu ne trouves pas de place pour te garer ? »

« La gentillesse, c’est le talent par défaut. »

« Un métier où il n’y a que des bas, ça s’appelle le chômage ! »

L'AUTEUR

Hadrien Raccah s’est fait connaître dès ses premières pièces. Il a coécrit Eric Dupont-Moretti à la barre et est l’auteur de L’invitation, interprétée par Gad Elmaleh et Philippe Lellouche.

Auparavant, il a reçu le prix d’Encouragement du Ministère de la Culture pour Terminus (2006), le grand prix du Ministère de la Culture pour La dernière nuit (2007) et le prix Beaumarchais pour Voyage pour Hénoch (2009).

Raccah a également écrit Huit mètres carrés (2021) et A la vie à la mort (2023). Le Vertige est son nouveau succès théâtral.