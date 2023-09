"Le syndrome de Michel" de Fabrice et Marc de Boni et Axel Lattuada : la masculinité toxique sous le scalpel des créateurs de Et Tout le monde s’en fout

"Le syndrome de Michel" de Fabrice et Marc de Boni et Axel Lattuada est à découvrir au théâtre du Petit Palais des Glaces à Paris.

La pièce "Le syndrome de Michel", de Fabrice et Marc de Boni et Axel Lattuada est à voir au théâtre du Petit Palais des Glaces à Paris.

"Le syndrome de Michel"

De Fabrice de Boni, Marc de Boni et Axel Lattuada

Durée : 1h20

Mise en scène : Fabrice de Boni

Avec Axel Lattuada







Notre recommandation : 3/5

THÈME

Le monde va mal, les femmes sont toujours plus maltraitées, et pourtant… Tout le monde s’en fout !

Pourquoi ? Parce que nous souffrons peut-être du « syndrome de Michel », dont je ne vous dévoile pas l’inspirateur, mais vous laisse plutôt le soin de le découvrir sur scène dans un grand éclat de rire…

Sur un ton de conférencier vénère, Lexa, alias Axel Lattuada, nous explique ce fameux syndrome. Interactif et pédagogique.

POINTS FORTS

Le message. C’est un appel à la déconstruction des masculinités toxiques. Sans moralisation et avec humour, le conférencier à capuche nous emmène pas à pas à comprendre le concept, pourquoi il existe, comment en sortir. C’est un véritable cours auquel nous assistons. Le public est d’ailleurs conquis puisque la salle (pleine à craquer) est toute entière debout.

Le mordant de certains passages, qui a fait le succès de la web-série Et tout le monde s’en fout.

Les moments musicaux : accompagné de sa guitare, Axel Lattuada se révèle pour la première fois comme chanteur.

QUELQUES RÉSERVES

Le jeu d’Axel Lattuada manque encore de sincérité. Son personnage acariâtre semble trop peu assumé, ou trop éloigné de son créateur.

Par ailleurs les interventions de la voix pré-enregistrée du personnage de la sœur m’ont déconnectée du présent. Là encore, le spectacle perd en spontanéité et en authenticité.

ENCORE UN MOT...

On passe un très bon moment. On rit souvent et l’on apprécie de voir porté sur scène un message engagé, responsabilisant et féministe. Merci !

Les auteurs parviennent à expliquer de manière ludique un sujet complexe, sans perdre la salle. C’est très intelligent et dans l’air du temps. Cela fait du bien.

Le spectacle est issu d’une web-série, ce qui fait son succès mais aussi ses limites. Ce qu’a réussi avec brio Kyan Khojandi avec Bref est ici un peu moins maitrisé.

UNE PHRASE

Axel Lattuada raconte : « C’est quoi le sujet qui nous a animé le plus (avec Fabrice de Boni) ? La place des femmes. C’est le truc qui nous fait rire le plus jaune. Sur lequel on a le plus de trucs à dire. »

L'AUTEUR

Fabrice de Boni (auteur et réalisateur), Marc de Boni (journaliste et grand reporter), et Axel Lattuada (auteur, réalisateur, monteur et désormais comédien), ont réalisé ensemble la web-série Et tout le monde s’en fout. Grand succès. La chaine YouTube a cumulé depuis 2017 plus de 58 millions de vues.

Un premier spectacle est né de leur collaboration, Le syndrome de Michel est le second, alors qu’un film est également en cours de création.