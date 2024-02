"Le successeur" de Xavier Legrand

Six ans après Jusqu'à la garde, couronné par cinq César, Xavier Legrand revient au grand écran. Joué impeccablement, dans son rôle-titre par le québécois Marc-André Grondin, Le Successeur, ce film noir et intense est aussi d’une grande maitrise « scénaristique » et formelle.

Le passage au second film est souvent difficile, surtout quand le premier a tenu du chef-d’oeuvre…Les cinéphiles qui avaient encensé Jusqu’à la garde, le premier long métrage de Xavier Legrand, ne devraient pas être déçus par ce Successeur librement inspiré de L’ascendant, un roman peu connu d’Alexandre Postel. A la fois polar, thriller et tragédie, réalisé sous haute tension et dans une perfection stylistique rare, ce film surprend de bout en bout, grâce à son intrigue bourrée de fausses pistes et de sous entendus.

Jamais deux sans trois, dit un dicton. Espérons que Xavier Legrand ne fera pas attendre ses fans pendant encore six années pour présenter son prochain opus.