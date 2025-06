STRESS

Le stress chronique contribue au déclin cognitif et au risque de démence et voilà les recommandations de deux experts en vieillissement pour en déjouer les pièges

Alors que près de 1,4 million de Français vivent aujourd’hui avec une forme de démence, les efforts de prévention se concentrent sur l’activité physique, l’alimentation ou le lien social. Pourtant, un facteur majeur reste largement sous-estimé : le stress chronique. De plus en plus documenté, il altère directement les fonctions cognitives, aggrave les comportements à risque et accélère le déclin du cerveau. En l’intégrant pleinement aux stratégies de santé publique, il serait possible de retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer et d’améliorer durablement la qualité de vie des personnes âgées.