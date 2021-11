Le secret des toiles d’araignées se dévoile ; Un astéroïde quasi-satellite de la Terre serait un fragment de la Lune

Magazine online de la découverte, de la science et de l’innovation, Futura-Sciences propose à ses lecteurs un contenu mis à jour en permanence et richement illustré.

Un astéroïde quasi-satellite de la Terre serait un fragment de la Lune

(469219) Kamoʻoalewa, c'est le nom officiel d'une quasi-lune de la Terre et selon certains astronomes, ce quasi-satellite de notre Planète bleue ne serait rien de moins qu'un fragment de la Lune.

Le secret des toiles d’araignées se dévoile

Pour construire sa toile, une araignée effectue plusieurs milliers de mouvements. Une danse bien orchestrée que des chercheurs sont parvenus à enregistrer et à décrypter. Restera à identifier les circuits neuronaux à la baguette.

Pourquoi les cycles glaciaires se sont-ils intensifiés il y a un million d'années ?

Un évènement majeur semble avoir impacté notre Planète il y a environ un million d'années, lors d'un épisode appelé « transition mi-Pléistocène » : avant cette période, les cycles entre les périodes glaciaires (plus froides) et interglaciaires (plus chaudes) se succédaient tous les 41.000 ans, mais ils se sont par la suite intensifiés, donnant parfois lieu à des périodes glaciaires durant plus de 100.000 ans. Les paléoclimatologues ont longtemps débattu sur l'origine précise de ce changement climatique brutal.

Des exoplanètes seraient formées de roches exotiques inconnues dans le Système solaire

Une astronome s'est associée à un géologue pour faire les premières estimations des types de roches qui existent sur les exoplanètes en orbite autour d'étoiles proches. Après avoir étudié la composition chimique des naines blanches « polluées » par les débris de ces exoplanètes, ils ont conclu que la plupart des planètes rocheuses sont plus diversifiées et exotiques qu'on ne le pensait auparavant, avec des types de roches que l'on ne trouve nulle part dans notre Système solaire.

Bêtes de science : les girafes profitent de l’« effet grand-mère »

« Bêtes de science », c'est comme un recueil d'histoires. De belles histoires qui racontent le vivant dans toute sa fraîcheur. Mais aussi dans toute sa complexité. Une parenthèse pour s'émerveiller des trésors du monde. Pour ce nouvel épisode, partons pour la savane, à la découverte d'un animal emblématique : la girafe.

