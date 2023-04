"Le secret de Sybil" de Laurence Cossé : l’analyse intelligente et sensible de la rupture incompréhensible d’une amitié d’enfance

L’histoire d’une amitié en trois temps : celui du bonheur absolu, celui du détachement et celui de l’écriture.

Laurence et Sybil se rencontrent à l’école à l’âge de dix ans et deviennent vite inséparables.

Leur amitié heureuse et complice durera cinq ans : elles ne sont bien qu’ensemble, elles parlent indéfiniment, elles se comprennent. Elles éprouvent la même passion dévorante pour les livres. Douées pour les études, elles s’amusent à être les deux meilleures élèves de leur classe. Laurence découvre une autre famille, moderne, sûre d’elle et ambitieuse, alors que règnent chez elle une fantaisie, un goût du bonheur, une liberté proche de l’insouciance, tout en incarnant le chic, la distinction et le respect de la tradition.

Puis vient l’âge des transformations de l’adolescence, la beauté et l’élégance de Sybil la rendent euphorique et plus sensible au regard des autres ; Laurence, complexée par ses rondeurs, se sent quelque peu délaissée, elle n’est plus la seule et unique amie.

Leurs parents les inscrivent dans des lycées différents, l’un élitiste pour Sybil, qui se noie dans le travail, l’autre peu éloigné de chez elle pour Laurence, qui domine ses études sans effort. Elles ne choisiront pas non plus les mêmes études et se perdront de vue.

La fin tragique de Sybil incite la narratrice à écrire, bien des années après, un livre sur elle. Pour répondre à ses nombreuses interrogations, elle rencontrera deux de ses condisciples et sa mère. A jamais meurtrie par cet abandon incompréhensible, parviendra-t-elle à percer les mystères de la personnalité impénétrable de Sybil.

À Lire Aussi

"Marie Taglioni. Étoile du ballet romantique" de Chloé d'Arcy : une réflexion inventive et lumineuse sur la ballerine star des années 1830