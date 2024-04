Le saviez-vous ? Lisez, vous apprendrez et pourrez le faire savoir

Des journaux présentés dans un kiosque à Paris.

Avec un esprit critique et une ouverture d'esprit, la réalité politique et économique peut apparaître sous un jour nouveau.

A l’heure où nous enfants vivent une crise de l’éducation qui entraîne notre système scolaire vers le bas, nous plonge dans les tréfonds des classements internationaux pourtant clés car ils attirent les meilleurs talents étrangers qui choisissent où ils partageront leur talent pour une ou plusieurs années, à cette heure critique qui doit notre échec aux partisans de cette gauche égalitariste qui préfère entraîner tout le monde vers le bas, que de travailler à rebondir vers le haut, il m’a semblé intéressant de partager avec vous des choses que j’ai moi-même appris des autres, et que j’apprends chaque jour.

J’apprends, car l’esprit critique et l’ouverture de ce même esprit, restent le botox absolu, le seul médicament avéré contre la vieillesse. Le jour où vous commencez à penser savoir est le premier jour de la fin de votre vie. L’âge adore l’habitude, comme le cancer aime le sucre, le priver de cette gâterie est le seul moyen de lutter efficacement contre l’âge et la maladie.

Cela suppose également de lutter contre cette terrible tendance actuelle qui consiste à remplacer la réflexion par le positionnement. Je suis « pour » ou « contre » cela, je ne sais pas pourquoi, je me range avec ceux qui me ressemblent, sans réfléchir et surtout, je réfute l’avis adverse sans même l’analyser. D’abord parce que réfléchir fait autant mal à la tête que les muscles font mal pour celui qui découvre le sport, mais surtout parce que se réfugier derrière sa communauté est plus facile, plus rassurant. Là aussi la sécurité rassure, mais enferme tristement. Et c’est en répondant, tenez-vous bien à un Proviseur, inspecteur d’Académie ce week-end, sur Linkedin, que j’ai réalisé que ceux qui ont l’éducation des enfants entre leurs mains, sont de dangereux idéologues, fermés, obtus, résolument opposés à tout ce qui a fait les Lumières. Ils ont cassé l’interrupteur, et se meuvent dans l’obscurité, le confort des salons syndicalisés de l’hyper structure administrative et tuent notre société pour mieux l’asservir. Un imbécile pour eux, reste un sujet plus facile à gouverner. C’est une expression quasi fascistes des temps modernes.

Donc, pêle-mêle, des choses apprises qui devraient nous suggérer de travailler, partager et agir. Mais je vais commencer par vous livrer que ce Gouvernement a lui-même appris récemment, en moins de 3 mois, et après 7 années au pouvoir :

Qu’il existe des agriculteurs en France. C’est bien, bravo ! Qu’ils gagnent pour un grand nombre, une misère, se suicident régulièrement et sont les victimes d’une écologie punitive qui ne leur laissent pas une seule chance pour s’adapter.

Qu’il existe en France une classe moyenne. Belle découverte, bravo ! Certainement le fruit d’une commission d’étude de la France d’en bas, puisque cette classe moyenne, aux contours flous, sombre un peu plus vers le bas chaque jour et va continuer, sous la pression de l’IA, à sombrer.

Qu’il existe un problème de sécurité, d’islamisation, en France (en Europe), mais néanmoins préfère la survie du Hamas, le pétrole Iranien et les manifestations haineuses ou indignes des Insoumis ou des élèves de Sciences Po.

Ils ont aussi découvert que nous avions des terres rares, notamment dans les DOM-TOM (pour ceux qui ne savent pas, nous étions déjà des dizaines à avoir écrit sur ce sujet avant même l’arrivée de Macron). Nous avons tout pour devenir une puissance non dépendante. Notre gouvernement vient de le réaliser. Mieux vaut tard...

Enfin, la France au diapason de sa merveilleuse dirigeante Européenne, en ce moment rattrapée ainsi que nombre de ses représentants, par un gigantesque problème de corruption par la mafia Italienne notamment, vient de découvrir (pendant Davos, un instant de grâce) que l’IA (intelligence artificielle) existait et pouvait être un enjeu mondial. No comment !

Je m’arrête là. La liste est trop longue.

Ce que j’ai appris ces dernières années, pêle-mêle :

La Chine copie ? La culture Chinoise (Asiatique) est celle de l’écriture. On apprend à recopier, oui, mais le but ultime est l’amélioration. Faire toujours mieux. La copie n’est pas un crime pour un Chinois, mais il finit toujours par faire mieux, et c’était déjà le cas avant le 15 siècle et l’arrivée des Anglais et des Français, qui l’ont copiée, pillée, humiliée, droguée (Opium). Aujourd’hui les Allemands vont prendre des leçons d’innovation sur la mécanique de précision….en Chine. Leurs voitures électriques sont meilleures que les nôtres, leurs batteries plus performantes et bientôt leurs avions, leurs fusées…La Chine ne nous copie plus, elle fait mieux que nous partout. Nous avons confondu commerce mondial et transfert de technologie. Il ne fallait pas tout donner car nous étions certains de ne rien avoir en retour.

La France des PME et des PS (Petits Salaires). J’ai appris depuis longtemps le mépris et la méconnaissance des institutions et des politiques pour « l’infiniment petit ». 82% de nos PME ont moins de 250 salariés, et majoritairement moins de 20 salariés. La moyenne du salaire des entrepreneurs de ces entreprises, est inférieure au salaire moyen des salariés français. De près de 400 euros par mois. Et ils n’ont ni chômage, ni protection, ni filet de sécurité. Marche ou crève. Pire, 38% de ces entreprises ne trouveront pas de repreneurs sous 15 ans. Un désastre humain, économique, surtout dans les territoires, dont elles sont les dernières bouées de sauvetage, les dernières ressources d’emplois.

La mise au placard des seniors, sur lesquels personne ne parvient à trouver d’accord et de solutions, faute de savoir poser le problème, provoque leur mort. Avec David Servan Schreiber, avant son décès (2011 déjà !), nous avions épluché les statistiques, notamment de l’AGIRC. Leur licenciement, départ à la pré-retraite (les cadres) ou mise à l’écart, poussaient plus de 15% d’entre eux entre les mains d’addictions diverses, de dépressions lourdes, mais surtout de décompensation fatale de maladie tueuses. Cancer en tête. C’est toujours le cas. C’est ainsi qu’il faut poser le problème. Leur survie professionnelle est leur seule chance de survie tout court. Oui, le travail c’est la santé.

Le paludisme tue chaque année 400 000 personnes en Afrique. 4M dans les 10 dernières années. On n’a jamais décrété de confinement pour protéger des moustiques. Et à côté de l’Ébola, c’est une simple plaisanterie. Donc au prochain Covid….J’ai aussi remarqué que le Covid était toujours présent, partout, mais lui qui devait éradiquer la terre entière, ne tue plus personne désormais. « Amusant » non ?

Savez-vous qu’en 1970, un Américain, un Français, avait 90% de chances d’élever le niveau social de la génération qui l’avait précédé ? En 2000 on était à 70%, nous sommes environ à 50% aujourd’hui et on prévoit de descendre à 35% d’ici 2030. Murielle Pénicaud me confiait récemment que cela prendrait même des générations, selon les études récentes de l’OCDE qu’elle a lancé lors de son passage dans cette institution, après sa sortie du Gouvernement. On appelle cela le déclin occidental, l’écart de richesse croissant, l’échec de la répartition en France et de la capitalisation aux USA. La classe moyenne s’effondre et il faut vraiment avoir un 1er Ministre de moins de 35 ans pour le réaliser en 2024. Quand on est trop jeune pour avoir d’autres références que livresques ou statistiques, les choses prennent du temps à mâturer.

L’obésité n’est plus la simple affaire des USA. Depuis l’utilisation de cette hormone inventée par un chimiste Roumain dans les années 70, par les géants Américains, qui a détruit l’alimentation Américaine et décimé sa population au point de lui valoir 2 années de suite le titre de seule société occidentale à voir son espérance de vie diminuer, le « succès » du mélange gras/sucre fait désormais succomber les pays pourtant dotés d’une tradition culinaire avancée. France incluse. Le Moyen-Orient est atteint d’une inflation de l’obésité, elle gagne de façon sauvage les ados Européens et progressivement certains pays Asiatiques, mais moins vite. La nourriture « processée », est une calamité. Les marques distributeur préfèrent le pouvoir de tuer au nom du pouvoir d’achat. Tous ceux, instituts de la consommation en tête, qui analysent avec angoisse, chaque année, la composition des pizzas ou autres produits de la grande distribution, se demandent comment on peut encore appeler cela de la nourriture.

L’économie Russe a battu toutes les prévisions économiques (FMI en tête) qui l’annonçaient décimée. Les « sanctions » l’auraient même plutôt renforcée, à certains points de vue. A méditer.

Le taux de fécondité dans le monde est passé quasiment en dessous du seuil du renouvellement de la population mondiale. Nous allons devenir vieux et peut-être « c…. ». A la fois aurait dit Brel ! C’est d’ailleurs le seul facteur qui corrigera un peu, provisoirement, l’hécatombe des pertes d’emplois liés à l’arrivée de l’IA dans tous les compartiments de la vie des entreprises.

La productivité est un terme du passé. Rien, ni même la robotisation extrême de certains pays, n’a pu la doper. Le facteur vu ci-dessus tue la fameuse règle Schumpétérienne qui voulait que la destruction soit créatrice. Elle est désormais capturée par chaque échelon de la chaîne, qui lui-même ne parvient plus à la doper et entraîne progressivement la disparition des espoirs de croissance de nos économies. Il va falloir réinventer les cours d’économie. D’urgence. La plupart des économistes de plateaux TV qui faisaient de la politique et non de l’économie, vont enfin devoir nous laisser tranquille et retourner à leurs chères études.

En 1989, la France était encore le principal producteur de ceintures de chasteté. Véridique ! Nous avions eu cela en cours de marketing à HEC. Le pays d’Eddie Barclay et des années érotiques. 69 en tête. Il fallait bien finir par une note de légèreté ! Bonne semaine.