"Le royaume enchanté" de Russell Banks : un roman formidable

" J’ai regardé Sadie s’éloigner du rucher de son pas lent et élégant, le dos bien droit, puis descendre la pente douce plus loin, ses bras minces pliés au coude, sa taille haute et fine décrivant un quart de cercle langoureux quand elle avançait, ses hanches étroites tournant au rythme de ses pas prudents sur le sol irrégulier, tous ses mouvements si familiers et si enchanteurs pour moi qui l’observais de près et de loin depuis plus de cinq ans maintenant. Elle portait ce jour-là une robe violet foncé, presque noire. Sa tête était nue, et ses cheveux très noirs, en tresses nouées autour de sa tête comme une nonne médiévale, miroitaient sous le soleil de l’après-midi.

Malgré sa grâce et sa beauté, elle paraissait ces derniers temps encore plus fragile qu’avant, comme si elle était constamment au bord de l’épuisement. Elle respirait avec difficulté et parlait d’une voix basse et chuchotante." Page 188