Le rover Curiosity de la NASA a découvert les plus longues chaînes de molécules de carbone jamais trouvées sur Mars : une étape majeure dans la recherche de vie extraterrestre

Maître de conférences à l’Institut Jeremiah Horrocks de l’Université du Central Lancashire. Spécialiste des galaxies en collision, des trous noirs, des masers et des supernovae, qu’il étudie à l’aide de réseaux de radiotélescopes à travers le monde. Membre du Centre de l’Union astronomique internationale pour la protection du ciel sombre et silencieux contre les interférences des constellations de satellites (CPS), il encadre également des étudiants travaillant sur des projets liés à la durabilité dans l’espace. Ingénieur en aérospatiale, pédagogue passionné, expert de l’enseignement à distance et en ligne, communicateur scientifique primé et consultant en médiation scientifique.