"Le Roitelet" : un récit de « presque rien ». Une belle histoire de fraternité, tendre, mélancolique, poétique

« Oui, c’est çà : mon frère devenait peu à peu un roitelet fragile dont l’or et la lumière de l’esprit s’échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais aussi que le mot roitelet désignait aussi un roi au pouvoir très faible, voire nul, régnant sur un pays sans prestige, un pays de songes et de chimères pourrait-on dire » p. 14

« Comme écrivain, me dit alors mon frère, ce ne sont pas visiblement les images elles-mêmes que tu cherches à saisir, mais bien plutôt ce mouvement, ou cette pression exercée sur elles, et qui , dans la mémoire, rend le passé si vivant. Je crois que c’est ce qui explique la présence presque constante dans tes pages d’une sorte de glissement de la réalité, de songe éveillé qui fait contrepoids à l’insuffisante exactitude du monde physique ». p. 26

« C’est ce qui explique il me semble qu’il n’y a presque rien dans ce livre que j’ai terminé d’écrire il y a trois jours, juste une histoire de fond très simple de jardins qu’on soigne et qu’on arrose, de saisons qui passent et de gens quelquefois malheureux, c’est vrai, mais en paix relative avec leurs regrets, sans peur exagérée de l’avenir, et qui s’étonnent ensemble de la brièveté de leur existence. Et puis, entremêlée à celle de gens ordinaires, l’histoire aussi d’un homme à la tête pleine d’ombres et de secrets, mais au sommet de laquelle filtre un mince rai de lumière, un roitelet, qui plus douloureusement que les autres se trouble des transformations qui s’opèrent en lui ». p. 143