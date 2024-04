"Le Rêve du Pêcheur" de Hemley Boum : une saga familiale émouvante

Nous sommes à Campo, petit village camerounais au bord du Golfe de Guinée. Zacharias vit de son activité de pêcheur, une vie heureuse près de sa femme Yalana et de ses deux filles - dont l’une s’appelle Dorothée. Chaque matin, il part dans sa pirogue tandis que Yalana cultive le champ et que les deux filles vont à l’école à la mission catholique. Mais nous sommes dans les années 1960. Des sociétés forestières viennent investir, industrialisent la pêche, en promettant une vie meilleure, des biens inconnus. Yalana est circonspecte devant cette modernisation qui enrichit peut-être les villageois, mais aussi peut les rejeter. Le paysage change, Zacharias aussi. Il a soif de reconnaissance, lui qui n’a pas été à l’école ; il veut le meilleur pour ses filles, les gâter. L’arrivée des chalutiers entraîne leur ruine. Et c’est alors que les drames arrivent.

Zachary est un jeune garçon qui vit dans un quartier populaire de Douala. Il ne sait rien de ses ancêtres, de sa famille, n’a pas de village où retourner pendant les vacances comme ses camarades : il vit seul avec sa jeune maman Dorothée, appelée par tous « maman bordelle ». C’est un très bon élève. Puis un jour, alors qu’il a tout juste 18 ans, il part en avion à Paris sans se retourner. Il laisse derrière lui sa mère, ses amis Nella et Achille, et ne doit plus leur donner de nouvelles à la demande de celui qui l’aide. Il se retrouve seul, étudiant en psychologie à Nanterre. Il devient psychologue clinicien pour sauver des enfants. Zach, ainsi appelé en France, veut s’intégrer à cette nouvelle vie, malgré le racisme ambiant et sa solitude. Il rencontre Julienne, médecin psychiatre : ils s’aiment, se marient, ont deux filles, des jumelles. Mais le cas d’un de ses jeunes patients lui fait prendre conscience de son propre cas, de son « oubli » du passé, et de ses choix. Il retourne alors au Cameroun …