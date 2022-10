Le remarquable retour de la vie sauvage animale en Europe

Deux bisons d'Europe.

Atlantico : D'après l’étude, les grands mammifères sauvages d'Europe font leur retour sur le vieux continent. De quels animaux s'agit-il ? Quelle est l'importance de ce retour ? Comment l'avez-vous mesuré ?

Sophie Ledger : L'ensemble de l'étude comprend non seulement 24 espèces de mammifères, mais aussi une espèce de reptile et 25 espèces d'oiseaux. Pour les mammifères, nous avons sélectionné des espèces sauvages européennes indigènes dont les populations et les aires de répartition se sont reconstituées après un déclin historique. Nous avons mesuré le "come-back" en analysant les tendances de leurs populations et l'augmentation de la taille de leurs aires de répartition au fil du temps par rapport à une base de référence antérieure. Afin de replacer les résultats dans leur contexte et de découvrir les raisons de ce rétablissement, nous avons créé des comptes détaillés des espèces, en travaillant en étroite collaboration avec des experts en espèces de toute l'Europe pour effectuer des vérifications croisées et des révisions.

Nous comptons neuf herbivores (par exemple, le bison d'Europe, le bouquetin des Alpes), douze carnivores (par exemple, le loup gris, le phoque commun) et trois autres espèces d'autres groupes : Castor d'Eurasie, Chauve-souris de Geoffroy et Baleine à bosse représentant le groupe des mammifères.



L'Europe a réussi à reconstituer de manière impressionnante les populations de mammifères, y compris le bison d'Europe. Comment l'expliquer ? Cette dynamique doit-elle se poursuivre ?

Le rétablissement est extrêmement important pour l'Europe, et ce pour de nombreuses raisons : montrer que les espèces sauvages peuvent se rétablir peut donner de l'espoir aux gens et entretenir la dynamique. D'un point de vue pratique, le partage de ces résultats et des raisons du rétablissement peut contribuer à informer d'autres programmes de rétablissement d'espèces et profiter à d'autres espèces européennes. D'un point de vue écologique, l'Europe dispose d'une base de référence faible pour la santé des espèces sauvages et des écosystèmes. Le retour des espèces, en particulier des grandes espèces et des espèces clés, peut être bénéfique pour déclencher des processus écologiques importants tels que le cycle des nutriments et les processus de stockage du carbone, qui améliorent la santé de l'écosystème au sens large.

Il a été fascinant d'explorer ces tendances. Il y a quelques points à garder à l'esprit avec les augmentations impressionnantes que nous montrons pour les espèces de mammifères, par exemple le castor d'Eurasie (16 705 % depuis 1960) et le bison d'Europe (16 626 % depuis 1960). Ces pourcentages font référence à des changements dans l'abondance relative (pensez au taux moyen de changement ou à des indices comme le FTSE, plutôt qu'au nombre réel d'individus). En examinant les mesures de conservation en place, nous avons constaté que la protection juridique, les réintroductions et les translocations, ainsi que l'expansion et la recolonisation naturelles et l'écologie des espèces étaient les principaux facteurs pour les mammifères.

Quant à savoir si ces tendances positives vont se poursuivre, cela dépend fortement des espèces et du contexte. Pour certaines espèces, elles pourraient commencer à atteindre des plateaux et se stabiliser dans leur rétablissement lorsqu'elles atteignent une limite naturelle de ressources, par exemple. Pour certaines espèces, des déclins tristes sont à l'horizon : le phoque annelé, qui dépend de la glace de mer pour une partie de son cycle de vie, devrait être gravement touché par la fonte de la glace de mer liée au changement climatique. Pour d'autres, la situation peut encore s'améliorer et il sera intéressant de voir ce qui se passera au cours de la prochaine décennie.

Quelles étaient les raisons initiales du déclin de ces animaux ? Ces raisons ont-elles disparu ou ont-elles été compensées par des efforts ?

Pour la plupart des espèces sur lesquelles nous avons enquêté, le déclin historique initial était dû à la combinaison de la surexploitation par la chasse et la persécution et de la perte et de la dégradation de l'habitat par l'expansion agricole et industrielle. La mise en place de politiques environnementales et de mesures de protection, telles que les directives européennes sur la nature, a créé un environnement propice au rétablissement de nombreuses espèces et des habitats dont elles dépendent. Dans le cas du phoque gris, le déploiement de réglementations strictes en matière de chasse et une interdiction totale dans certaines zones de son aire de répartition ont aidé l'espèce à se rétablir. D'autres espèces ont eu besoin de mesures de conservation active coordonnées pour se rétablir, comme le bison d'Europe, qui a bénéficié de programmes de reproduction en captivité, de réintroductions et de transferts d'individus vers des habitats protégés appropriés. Pour d'autres encore, leurs caractéristiques biologiques et leur capacité d'adaptation leur ont permis de tolérer l'activité humaine et de s'améliorer avec un minimum d'interventions, tant qu'elles disposent de l'espace dont elles ont besoin et que toute pression exercée sur elles est maîtrisée.