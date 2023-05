Le « regard blanc » est raciste

La comédie aborde la question des races.

White Out aurait été plus clair.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’est une pièce de théâtre qui se joue dans une salle londonienne. Elle est supposée être comique. Deux acteurs noirs sont sur scène. La comédie aborde la question des races.

On ignore si elle est vraiment drôle. Mais en tout cas, les Blancs n’ont pas le droit de rire. Le théâtre, en effet, leur est interdit. En cause, le « regard blanc » qui selon la direction de la salle pourrait « mettre mal à l’aise les spectateurs noirs ».

On imagine fort bien les méfaits du « regard blanc ». Il dévisage les spectateurs noirs pour les troubler. En plus, et très certainement, il peut porter le mauvais oeil.

Blancs et Noirs séparés ? Ça existait naguère, en Afrique du Sud. On appelait cela l’Apartheid et on en disait du mal !

Les Canadiens ont fait bien mieux que les Anglais. Le principal théâtre de Montréal présente une pièce « interdite aux Blancs et aux Asiatiques » ! Tout ça parce que les Jaunes ne sont pas noirs.