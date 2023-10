"Le récit du combat" de Luc Lang

Le récit s’ouvre sur la scène originelle inoubliable : en Corse, le premier combat du narrateur avec son père adoptif, un corps-à-corps entre un enfant de cinq ans et un géant, « maître du judo », s’apparente à un jeu irrésistible, à un envol dans une complicité rassurante. La puissance bienveillante de Robert sera sa « muraille contre le monde et ses ennemis ». Après des tentatives infructueuses au judo, honni par sa mère, en gymnastique et en natation, il envisage, un peu par hasard, « à reculons », la pratique du karaté, discipline à laquelle il ne renoncera plus jamais.

Il mesure à quel point ce sport de combat lui permet d’affronter les vicissitudes de l’existence. Ainsi il résistera dignement au suicide tragique de sa première compagne, dont la chute traumatisante dans le vide ne l’empêchera pas de rester debout face à l’adversité. La prison sordide et injuste au Cameroun, comme les aléas de sa vie professionnelle, seront supportés avec la force intérieure et la maîtrise de soi acquises grâce à ses entraînements quotidiens. Devenu père, il cherchera à transmettre à ses quatre enfants cet art du combat, caractérisé par la quête de la perfection du geste. Pour lui-même, il établit un lien très fort entre le karaté et l’écriture, car il y engage son corps d’athlète, en écrivant à la main. L’effort physique seul lui permet de connaître la joie du dévoilement de la beauté.