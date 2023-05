Le président turc annonce la mort du calife de Daech

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est félicité de la dernière opération du MIT.

Son dernier livre : Face à face Téhéran - Riyad. Vers la guerre ? , Histoire et collections, 2018.

Alain Rodier , ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français, est directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R). Il est particulièrement chargé de suivre le terrorisme d’origine islamique et la criminalité organisée.

Le président Recep Tayyip Erdoğan a révélé que le « calife » de Daech, Abou al-Hussein al-Husseini al-Qourachi, avait été neutralisé lors d’une opération menée par les services secrets turcs (le MIT) le 29 avril dans la région de Jinderes, dans le nord-ouest de la Syrie.

Il a précisé dans l’interview qu’il a accordé à la chaîne de télévision TRT Turk dimanche : « cet individu a été neutralisé dans le cadre d'une opération de l'organisation nationale de renseignement turque en Syrie hier […] Nous continuerons notre lutte contre les organisations terroristes sans aucune discrimination. »

Des sources syriennes locales et de sécurité ont déclaré que le raid avait eu lieu près de la ville de Jinderes, dans le nord de la Syrie, qui est contrôlée par des groupes rebelles - en particulier par l’Armée nationale syrienne - soutenus par Ankara.

Cette localité qui avait été conquise par l’armée turque en 2018 avait été très touchée par le tremblement de terre du 6 février.

Il n'y a pas eu d’annonce de Daech, ce qui n’a rien d’anormal car le mouvement prend le temps de se retourner pour désigner un nouveau calife.

L'Armée nationale syrienne (ANS) n'a pas fait de commentaire pour le moment.

Un correspondant de l'AFP présent dans le nord de la Syrie a déclaré que des agents des renseignements turcs et la police militaire locale soutenue par la Turquie, avaient encerclé le 29 avril une ferme abandonnée qui servait d'école islamique à la périphérie de Jindires.

Des affrontements avaient débuté la nuit venue et avaient duré environ avant que ne soit entendue une grande déflagration, sans doute au moment ou le chef terroriste s’est fait exploser. La zone a ensuite été bouclée par les forces de sécurité pour empêcher quiconque d’approcher.

Ce qui avait été marquant avec ce « calife » dont aucune photo n’a été officiellement publiée et que dès janvier 2023, il avait reçu des serments d'allégeance de l’ensemble les provinces (wilayas) de l'État islamique de par le monde - en particulier en Afrique – mais aussi divers soutiens dans quelques 40 pays. Cela avait démontré que le « califat » avait une capacité unificatrice de la lutte contre les « apostats et les mécréants. »

Abou Hasan al-Hachimi al-Qourachi, son prédécesseur avait été annoncé mort par Daech en novembre 2022. Il avait été tué « au combat », vraisemblablement en octobre. Le CENTCOM de l'armée américaine avait précisé que le responsable terroriste avait été tué à la mi-octobre - sans doute le 15 - en précisant : « cette opération a été menée par l'Armée syrienne libre (ASL) dans la province de Deraa en Syrie. »

Des activistes syriens impliqués dans l'affrontement ont déclaré à Reuters qu'Abou Hasan al-Hachimi al-Qourachi s'était fait exploser après que lui et ses assistants aient été encerclés par des combattants locaux dans la ville de Jasem.

Les deux prédécesseurs avaient pour leur part été neutralisés par des membres des forces spéciales US :

. Abou Ibrahim Al-Hachimi dans la nuit du 2 au 3 février 2022 dans la ville d’Atme située dans le gouvernorat d’Idleb ;

. Abou Bakr al-Baghdadi dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019 dans une maison située à l'écart du village de Baricha dans la même région.

Il convient de rester prudent car la déclaration d’Erdoğan intervient dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle turque prévue pour le 14 mai. Mais si ce succès antiterroriste se confirme, cela appelle quelques remarques.

En dehors d’Abou Hasan al-Hachimi al-Qourachi qui a été neutralisé dans le sud de la Syrie, les trois autres « califes » l’ont été dans la région d’Idlib (dont deux par les Américains) située au nord-ouest du pays.

Cette zone est très étroitement surveillée par les Turcs - armée, MIT et combattants locaux - depuis des opérations « source de paix » (octobre 2019), « Rameau d’olivier » (2018) et « Bouclier de l’Euphrate » (2016-2017). Comment se fait-il qu’ils ne soient pas intervenus directement contre Daech dans cette zone. Il est toutefois possible qu’ils aient préféré laisser agir les Américains qui ont peut-être pu bénéficier de renseignements collectés par le MIT.