"Le poète en exil" de Ray Manzarek : Jim Morrison n’est pas mort à Paris mais a refait sa vie sur une île déserte. Un roman inventif et émouvant

"Le poète en exil" de Ray Manzarek a été publié aux éditions Aux Forges de Vulcain.

"Le poète en exil"

De Ray Manzarek

Éditions Aux Forges de Vulcain

Parution le 5 novembre 2021

272 pages

20 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Ray Manzarek, claviériste et cofondateur des Doors avec Jim Morrison, imagine la vie d’un poète rock star que tout le monde croit mort à Paris, alors qu’il s’est exilé sur une île des Seychelles où il a refait sa vie.

POINTS FORTS

La publication de ce roman, inédit en France mais publié en 2001 aux États-Unis, est une initiative bienvenue des éditions Aux Forges de Vulcain.

Le choix d’un traducteur expert des Doors, Gorian Delpâture, auteur de plusieurs livres sur le groupe, est particulièrement heureux car il permet d’éclairer la multitude d’allusions du récit à l’histoire des Doors.

Au-delà du témoignage précieux du cofondateur du groupe, Le Poète en exil est un roman inventif et luxuriant, pétri de poésie.

C’est enfin un texte émouvant sur l’amitié liant Ray Manzarek à Jim Morrison, dont il était l’un des plus proches intimes, texte qui lui a permis d’écrire tout ce qu’il n’a jamais pu lui dire.

QUELQUES RÉSERVES

Un roman ancré dans le mouvement hippie des années 1960-1970 et la recherche de spiritualité hindouiste chère à Ray Manzarek : ce n’est pas un défaut, mais cela pourrait laisser certains lecteurs indifférents.

ENCORE UN MOT...

Et si Jim Morrison n’était pas mort ? Le cofondateur des Doors lui redonne vie dans ce roman inventif et émouvant.

UNE PHRASE

« Alors… Qu’est-ce qui s’est passé ?

- Eh bien, en gros, l’Homme-Serpent a mué ». Il prit une profonde inspiration. « Je suis sorti de l’eau dans la peau d’un nouvel homme.»

- Comme un baptême.

- Oui, mais sans tout le vaudou autour. C’était le vrai truc. Juste moi, mon corps et mon esprit. La Sainte Trinité… et l’infini. Pas de mots, pas de charabia, pas de spectacle de magie, pas de cérémonie bidon. Rien de tout cela. Seulement les éléments. La terre, l’eau, le ciel et ce nouvel humble serviteur.

- Et c’est tout ? demandais-je. Aussi simplement que ça… Tu as changé ?

- Putain, non. Ça n’a été que le premier pas d’un voyage de mille kilomètres. »

L'AUTEUR

Ray Manzarek (1939-2013) est le cofondateur et claviériste des Doors. Après la mort du chanteur Jim Morrison en 1971, il a continué une carrière de musicien avec les autres membres du groupe puis en solo. Il publie en 1998 (aux éditions G.P.Putnam’s Sons) sa biographie Light My Fire: My Life With The Doors, puisen 2001 Le Poète en exil, et en 2006 Snake Moon ( éditions Night Shade Books).