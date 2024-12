Derrière l'apparence

Le Père Noël paraît sans doute très sympathique mais voilà ce que son look révèle d’inquiétant pour sa santé

Demandez à n'importe qui de décrire le Père Noël et vous obtiendrez probablement la même image : un homme corpulent et jovial, avec une barbe blanche, des lunettes et des joues roses. Mais si son apparence est synonyme de la saison de la bonne volonté, elle ne suggère pas que le Père Noël soit en bonne santé.