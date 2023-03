Le PCF ne veut pas faire de peine à Vladimir Poutine...

Vladimir Poutine, prédisent de la Russie.

Ce drame, un des plus meurtriers du XXème siècle est connu sous le nom de Holodomor. Littéralement : “le fléau de la faim”. Il s’agit d une famine organisée et planifiée par Staline.

On évalue le nombre de morts qu’elle a provoqué entre 2,5 et 5 millions. Le pire des crimes massifs commis en URSS qui en compte déjà beaucoup. Pour les Ukrainiens, il s’agit d’un génocide. Le but de Staline étant de châtier la paysannerie ukrainienne qui refusait la collectivisation. Récoltes confisquées, semences détruites, blé brûlé. Résultat : des millions de cadavres jonchèrent les plaines d'Ukraine. Le terme de génocide est parfois discuté parce que des Ukrainiens eux-mêmes, avec à leur tête Khrouchtchev firent partie des bourreaux. Mais les termes “crimes de masse“, “crimes contre l’humanité” ne souffrent, eux, aucune discussion. L’Assemblée nationale avait à se prononcer sur la reconnaissance du génocide ukrainien, reconnaissance déjà actée par le Parlement européen. Les députés communistes ont voté contre avec cet argument qui laisse pantois “nous n’avons pas à politiser les enjeux de l’histoire”.

Une hypocrisie qui n’a pas empêché, en son temps, les communistes de reconnaître les génocides arménien et rwandais.

Le PCF a un problème avec la défunte Union soviétique dont il fut son vassal pendant des dizaines d’années.

Les crimes de Staline ayant été rendus publics et évidents, le PCF les condamna évidemment. Mais s’agissant de l’URSS, il fonctionne comme un prêtre défroqué. Certes, il a jeté sa soutane aux orties mais quand il passe devant une église, il est rempli d’émotions. Mais les votes des élus communistes sont à chercher près de nous. Le terme Holodomor est vomi par l’actuel chef du Kremlin qui fut officier du KGB, successeur du NKVD qui organisa la famine ukrainienne reconnaître qu’il y a eu genocide ou crime contre l’humanité, c’est pour Poutine donner des armes à l’élan patriotique et le PCF mal consolé de la disparition de Staline ne veut pas faire de peine à celui qui dirige le Kremlin.

Ps : Prudents, les députés mélenchonistes n’ont pas voulu se prononcer.

