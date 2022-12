"Le passeport de monsieur Nansen" de Alexis Jenni : Des glaces du Pôle Nord au droit d'asile, un incroyable parcours

THÈME

Il a été le premier à traverser le Groenland et à tenter de rejoindre le Pôle Nord à skis, le premier à deviner la dérive de la banquise et à concevoir un bateau qui se trouverait prisonnier des glaces et dériverait pour l'atteindre, le premier encore à comprendre que la force de Coriolis, qui influence la rotation des masses d'eau du fait de la rotation de la Terre, lui avait fait rater son objectif, le premier à revenir de ces expéditions folles avec tous ses équipiers sains et sauf. Norvégien et champion de ski, Fidjof Nansen a déployé sa formidable énergie à cheval sur les XIX et XXèmes siècles. A l'heure où les conflits du XXIéme remettent sur les routes les réfugiés de toutes les guerres, Alexis Jenni a choisi de raconter la vie de ce parangon de l'identité norvégienne, devenu prix Nobel de la Paix en 1922.

Car son parcours ne s'arrête pas à ses aventures polaires. Après le premier conflit mondial, il sut surmonter les dissensions internationales et assurer le retour des prisonniers de guerre allemands et russes dans leurs pays respectifs. Bien que manipulé par les soviétiques, il mit un point d'honneur à contribuer à lutter contre la famine en Ukraine dans les années 20 et à créer le "passeport Nansen", premier document à reconnaitre un droit à tous les réfugiés de guerre. Ce livre est le récit de la vie imparfaitement connue de Fidjof Nansen, et pourtant tellement accomplie !