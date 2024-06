"Le Passeport" de Alexis Michalik : l’immigration n’est pas une histoire de chiffres mais de destinées humaines

Alexis Michalik s’empare d’un sujet d’actualité et réussit à ne pas en faire « une fiction de plus sur le thème de ». Auteur et metteur en scène, il a construit son texte et son dispositif en véritable dramaturge, bien conscient que le scénario est la condition première d’une œuvre réussie. On est donc pris aux tripes par son récit et les aventures de ses héros ordinaires qui luttent pour survivre en convoquant toutes les ressources de leur imagination, leur optimisme, leurs talents, leur fraternité pour se soutenir et s’en sortir.

Le dispositif scénique, chez Michalik, est un mélange d’inventivité, de dextérité et de bricolage. Mais il est au service du texte sans jamais alourdir le récit. Ce n’est pas un “tic“ de metteur en scène, mais un perpétuel voyage dans le temps et dans l’espace, pour faire rebondir l’histoire avec fluidité. On traverse la mer et le désert, passant d’une autoroute à un restaurant ou un hôpital en quelques instants. Le rythme ne faiblit pas et entraîne les spectateurs dans une course poursuite pour la vie car après toutes ces aventures, la destinée des sept personnages s’en trouve bouleversée.

Evoquons à présent ces sept comédiens, dont aucun ne nous est connu et qui sont épatants, comme s’ils formaient une troupe. Je ne sais pas si on peut établir une métaphore, toute proportion gardée, entre la précarité et la difficulté à survivre dans le paysage culturel pour un jeune comédien et l’avenir incertain des migrants, mais nul doute que les prestations de chacun d’eux, leur plasticité, leur talent, la richesse de leurs modes d’expression, leur promet un bel avenir. Hommes seuls et traqués ou simplement malmenés au début, ils auront accompli leur révolution et trouvé une raison d’être à leurs parcours.