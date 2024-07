Le passage du Niño à La Niña devrait entraîner des événements météorologiques extrêmes dans le courant de l'année

Des vents violents sur une plage déserte lors du passage de la tempête tropicale Beryl à Progreso, sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, le 5 juillet 2024.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) prédit un retour du phénomène climatique de la Niña entre fin juillet et septembre. Cette arrivée pourrait s’accompagner de températures plus fraîches.

Matthieu Lengaigne est océanographe et climatologue. Matthieu Lengaigne a intégré l’Institut de recherche pour le développement (IRD) au sein du Laboratoire d’océanographie et du climat. Il est océanographe au sein de l’unité MARBEC à Sète, et directeur de recherche. Pour ses travaux, Matthieu Lengaigne a obtenu en 2012 la médaille de bronze du CNRS.

Atlantico : Quels types d'événements météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes, les sécheresses ou les inondations, devrions-nous anticiper avec le passage d'El Niño à La Niña cette année ?

Matthieu Lengaigne : Selon l'Organisation Mondiale de la Météorologie, il y a 60 à 70 % de chances que se développe un évènement La Niña entre juillet et septembre. Si c'est le cas, l'Amérique du Nord devrait connaitre un hivers plus froid, l'Australie orientale connaîtront probablement plus de pluies, tandis que l'Amérique du Sud fera face à des épisodes de sécheresse. En outre, la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord s'annonce exceptionnelle, avec 4 à 7 ouragans de catégories 3 ou plus, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).



Comment la transition d'El Niño à La Niña affecte-t-elle les modèles climatiques globaux et quels sont les mécanismes sous-jacents de ces changements ?

Alors que les épisodes El Niño intenses sont généralement suivis d'épisodes La Niña, comme en 1998-2000 et en 2016, les épisodes La Niña intenses ne sont pas systématiquement suivis d'épisodes El Niño. Ceci est lié à une décharge de chaleur beaucoup plus importante (c'est-à-dire le principal précurseur océanique des événements La Niña) pendant les événements El Niño intenses en réponse aux non-linéarités atmosphériques, qui ont peu d'effet pendant les événements La Niña. L'apparition d'un épisode La Niña ne signifie pas nécessairement une pause dans le réchauffement climatique : les neuf dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, même si un épisode La Niña s'est produit entre 2020 et 2022.

Pouvez-vous expliquer comment La Niña influence spécifiquement les saisons de mousson et les cycles agricoles dans différentes parties du monde ?

La Niña favorise généralement de bonnes précipitations de mousson en Inde au cours de la seconde moitié de la saison (août-septembre), comme l'indiquent les prévisions actuelles de mousson indienne. Si cela peut être bénéfique pour l'agriculture et la disponibilité de l'eau, des précipitations excessives peuvent donner lieu à des inondations et d'autres problèmes connexes. La Niña peut également affecter d'autres grandes régions agricoles du monde : elle assèche certaines parties de l'Amérique du Sud, affectant le maïs et le soja au Brésil et en Argentine, et perturbant la production de café en Colombie. Aux États-Unis, elle pénalise le blé d'hiver dans les plaines du sud.

Quels conseils donneriez-vous aux gouvernements et aux communautés pour se préparer aux impacts climatiques de La Niña, en particulier dans les régions les plus vulnérables ?

Les gouvernements et les décideurs politiques devraient donner la priorité aux investissements dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Il s'agit notamment d'améliorer les capacités institutionnelles, de renforcer la coordination administrative et de mettre en œuvre des mesures de gouvernance solides. Le renforcement des systèmes d'alerte précoce, la promotion de structures économiques diversifiées et résistantes, et le développement d'infrastructures résistantes au climat sont des étapes essentielles pour minimiser les impacts des phénomènes El Niño et La Niña.