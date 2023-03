Le Pape : « Il faut arrêter les passeurs »

Le Pape François avait été bouleversé par la mort de 70 migrants au large de la Calabre.

Le Pape François avait été bouleversé par la mort de 70 migrants au large de la Calabre. Il a eu ces mots qu’on n’espérait plus entendre dans sa bouche. « Il faut arrêter les passeurs qui sont des trafiquants d’êtres humains ». Alléluia ! Venant d’un homme qui a été en première ligne concernant la cause des migrants et des réfugiés, c’est un gage de lucidité.

Le pape François a donc et enfin ouvert les yeux. Giorgia Meloni, la Première ministre italienne très à droite, ne dit pas autre chose que lui. Il faut tout l’aveuglement des progressistes bien-pensants pour ne pas voir que le drame des migrants, comme celui de Calabre, est avant tout dû aux charognards qui profitent de la misère humaine !

Sa Sainteté est sur la bonne voie. Et peut-être qu’avec le temps finira-t-elle réac’ comme Benoît XVI ?