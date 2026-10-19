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ATLANTI'CULTURE

19 octobre 2026

Le Palais François, de Henri Désérable : roman savoureux sur la mémoire du goût

Autour des passions vinicoles, un petit chef-d'œuvre à consommer sans modération !

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MOTS-CLES

François-Henri Désérable , Editions Gallimard , culture , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 