Posture morale vs réalité politique

Le narcissisme vertueux et l’antisionisme

Concernant Israël, certaines personnalités, auréolées d’une judéité talismanique, se permettent des jugements moraux sans rapport avec les réalités existentielles et militaires du terrain. Pire, elles font de cette arrogance morale le fondement d’une proposition politique qui contribue à construire l’opinion, et plus particulièrement à renforcer l’antisionisme de principe du camp islamo-gauchiste.