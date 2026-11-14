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Blurred backgroundRelations diplomatiques du Bhoutan.
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14 novembre 2026

Le mystère des liens diplomatiques très sélectifs du Bhoutan

Le Bhoutan a des relations diplomatiques avec Monaco et le Qatar. Avec Washington, Pékin ou Paris, toujours aucune. Pourquoi le royaume himalayen choisit-il si soigneusement ses partenaires ?

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géopolitique , Bhoutan , World in Maps

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