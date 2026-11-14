WORLD IN MAPS
14 novembre 2026
Le mystère des liens diplomatiques très sélectifs du Bhoutan
Le Bhoutan a des relations diplomatiques avec Monaco et le Qatar. Avec Washington, Pékin ou Paris, toujours aucune. Pourquoi le royaume himalayen choisit-il si soigneusement ses partenaires ?
2 min de lecture
MOTS-CLESgéopolitique , Bhoutan , World in Maps
THEMATIQUESGéopolitique
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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